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美國總統大選進入倒數階段，移民問題成為此次選戰焦點之一，美國共和黨總統候選人川普頻頻針對移民表達激進言論，近日接受保守派電台訪問時再度語出驚人，批評美國許多非法移民將「壞基因」帶入美國，掀起議論。根據NBC報導，川普週一接受保守派電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）專訪，批評民主黨總統候選人賀錦麗的移民政策，「當你看她提倡的這些事就會發現，這些移民離她太遙遠了，她毫無頭緒。開邊境讓這些人進來，其中 13,000 人是殺人犯」。川普還表示，「這些人之中有很多殺了不只一個人，他們現在都快樂地在美國生活。你知道的，謀殺犯，這存在他們的基因裡。我們的國家現在就存在著很多壞基因。」川普批評民主黨讓四十多萬名非法移民進入美國，更直指這些人是罪犯。川普所指的13000人謀殺犯，數字來自美國移民及海關執法局（ Immigration and Customs Enforcement，ICE）上月提供給共和黨國會議員的一封信件，因信件內容提到有1萬3099名外來移民曾犯下凶殺案。針對川普的言論，白宮迅速給予回應，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）痛批川普的言論卑鄙，「這種言語令人憎恨、讓人厭惡；不恰當，我們國家也無法容忍。」白宮迅速譴責川普的言論「卑鄙」，新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向記者表示：「這種言語令人憎恨、讓人厭惡；它不恰當，我們國家也無法容忍」；另對川普指出移民汙染美國人的血液，尚皮耶直呼川普的言論令人作嘔。