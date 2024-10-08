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台中市議員施志昌針對市府為了解決大安媽祖文化園區閒置問題所提出OT+BOT案，他認為，台中旅館住用率下降，大安位處偏遠，卻還要招商做旅館，加上季節性的影響，根本病急亂投醫。施志昌質詢表示，從盧市長第一屆當選至今，大安媽祖文化園區中間已經閒置了超過五年，過去一年，觀旅局也只是偶爾開放給民間租用或是舉辦一些小型活動，但一直都找不到未來經營的主軸，即使都發局規劃出台中海岸九大旗艦計畫，當中規劃了大安媽祖文化園區作為沙雕館或是自行車文化館，然而，這些討論最後也沒有進入實質的規劃。他說，他曾向觀旅局了解到底大安媽祖文化園區後續該如何規劃，當時得到的答案，是觀旅局希望用更大的計畫來處理大安媽祖文化園區，也就是利用剩餘容積，以OT+BOT的方式找業者來將周邊開發成旅館，並將大安媽祖文化園區的經營也涵括進去。施志昌批評，這根本是病急亂投醫！像是近來甲安埔有在討論的BOT案件「大甲第一市場重建」，去年經發局就信誓旦旦的說很多廠商很有興趣，但招標結果就是乏人問津。現在大安媽祖文化園區也遇到一樣的問題，上個月底，大安媽祖文化園區的OT+BOT案宣告流標。他質疑，觀旅局為了因應流標，預計將原本預定的3000萬履約保證金降低，但一項30億的投資案，只是降低原本3000萬的保證金，這樣就能吸引到業者來投資嗎？施志昌指出，這幾年台中旅館住用率在下降，在大安媽祖文化園區蓋旅館有什麼優勢？除了位處偏鄉交通不便外，季節可能帶來明顯的淡旺季，也可能讓投資旅宿業的業者卻步。尤其大安濱海樂園幾乎大半年都是處於關閉狀態，周遭很少有其他活動，雖然大安濱海樂園有豪華露營區，但露營本身就是一種活動，所以秋冬季或是春季前半段也能維持經營。而旅宿業不同，一般民眾要住宿通常都會考慮周遭交通以及要去的景點之間的便利性，但大安媽祖文化園區周遭一但進入秋冬季還剩下什麼？施志昌認為，最大的問題還是在於市府對於甲安埔沒有實質的投入與發展，而現在就只將責任與問題往外丟，而業者看不到未來的發展性，還要幫市府解決大安媽祖文化園區閒置的問題，業者當然不願意投入。