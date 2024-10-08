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疾病管制署今（8）日公布國內新增1例境外移入麻疹確定病例，為北部30多歲男性，9月14日至18日赴越南富國島旅遊，9月23日至29日間陸續出現發燒、腹瀉、咳嗽、喉嚨痛等症狀多次就醫，9月29日出現紅疹，再次至醫院急診，當日即安排住院隔離治療，經通報檢驗確診，並已於10月5日出院返家。衛生單位已展開各項防治工作，並持續進行接觸者追蹤管理，目前掌握接觸者共計154人，為同住家人3人、非同住家人6人、就醫接觸者145人；接觸者中1人曾出現咳嗽症狀已檢驗陰性排除，其餘均無疑似症狀，預計監測至10月17日。疾管署說明，我國今(2024)年累計12例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，5例為本土病例，另7例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染、其餘3例分別為泰國、柬埔寨及越南。今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0-2例。依據疾管署監測資料顯示，今年上半年全球麻疹疫情驟升，其中以歐洲區累計報告逾9萬例病例最為嚴峻，東地中海區及非洲區分別報告7萬及6萬餘例次之，西太平洋區及美洲區病例數較低，惟仍達去年同期之4至10倍；整體疫情於1至3月間達高峰，而後逐月緩降，自7月起多已下降至往年同期水準。我國鄰近國家今年疫情亦較往年為高，近期馬來西亞、泰國每月達數百例，馬來西亞已趨緩，而泰國疫情仍呈上升趨勢；惟越南多地傳出疫情上升，胡志明市今年截至9/3累計644例，相較於過去三年僅1例明顯增加，已有至少3名兒童死亡；鑑於該國移入病例至我國，本署於今日提升越南麻疹之國際旅遊疫情建議等級至第一級：注意（Watch）。疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。同時再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。