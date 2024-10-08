我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉京華城圖利案遭羈押，日前傳出有桃色緋聞，對此作家馮光遠回憶起10年前自己在入獄前，朋友舉辦了「入監惜別晚會」，而過程中柯文哲未受邀到場，並想上台致詞未果，突然憤而扭頭離去，每每跟同仁聊到那晚，大家都記得柯被逼得臉臭自行滾蛋，而如今羞辱柯文哲已成顯學，「不必對他客氣的！」柯文哲近日傳出有桃色緋聞要爆發，馮光遠回憶10年前，自己因批判「夢想家」貪瀆歌舞劇（盛治仁跟賴聲川兩晚搞掉公帑2億3000萬元），20天拘役拒絕以2萬罰金折抵，所以鋃鐺入獄。馮光遠表示，自己入獄前，朋友幫他辦了一個「入監惜別晚會」，除了多位朋友短講，還有陳明章、林生祥、林慈音、拍謝少年等音樂人唱歌助陣，晚會前2天，柯文哲當時的助選大將林錦昌致電，說柯文哲也想上台講話，他則回絕稱不方便。馮光遠說，自己實在看不起柯文哲，就跟林錦昌說「不要來了」，沒想到當晚林錦昌還是陪著厚臉皮的柯文哲去現場，自己在舞台的後面，接待了柯文哲與林錦昌，雙方握手寒暄後就待在舞台後方，讓舞台上進行著當時的節目。馮光遠稱，過程中當時沒有跟柯文哲聊天，因為他的人品、程度太差，怎麼聊？我就在一堆雜物旁邊，兩人大眼瞪小眼，柯也不知道怎麼聊天，但其實想上台致詞，雙方就僵在昏暗的舞台後方，尷尬地也不知道應該講些什麼，約莫5分鐘後柯文哲見狀沒有要受邀上台致詞，突然憤而離開，自己也鬆了一口氣。馮光遠指出，多年後每每與同仁聊到那天晚上，大家都只記得，柯文哲曾經被逼得臉臭，憤然自行滾蛋。而如今柯文哲已成顯學，這2天與同仁回憶當年，還是忍不住要「表功」一番，「賤人，是不必對他客氣的！」