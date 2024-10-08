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山陀兒颱風對台灣多處造成重創，農業部今（8）日彙整各縣市查報資料，截至上午11點為止，農業產物及民間設施損失累計新台幣4.44億元，香蕉、番石榴、棗子等前5大受損農作物仍集中在屏東、高雄。根據山陀兒颱風農損總額，農業部分析各縣市損失，其中以屏東縣損失2.75億元、佔62%最多，其次為高雄市損失9092萬元、佔20%，光這兩個縣市就已經佔超過8成農損。其他依序則是台東縣3636萬元、佔8%；澎湖縣1753萬元、佔4%；新北市1520萬元、佔3%。農業部統計，農產損失累計3.52億元，農作物被害面積4828公頃，損害程度為20%，換算無收穫面積為950公頃。至於受損農作物前5大分別是香蕉866公頃、損害程度22%，換算無收穫面積為187公頃，累計損失6257萬元，主要產地為屏東。其他則是番石榴累計損失4959萬元，主要產自高雄。棗子累計損失3835萬元，主要產自高雄。蓮霧累計損失3630萬元，主要產自屏東。木瓜損失2773萬元，主要產自屏東。此外，民間設施累計損失9017萬元，包含農田流失及埋沒累計損失4484萬元，主要是農田埋沒41.29公頃、農田流失11.81公頃；農業設施累計損失1530萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。畜禽設施累計損失1253萬元，主要是畜禽舍及堆肥舍倒塌；以及漁業設施累計損失1750萬元，主要是定置網錨碇纜繩斷裂及部分主網毀損。