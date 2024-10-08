▲台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈重症型新生兒保溫箱，為兒科照護添利器(圖／基金會提供2024.10.8)

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台中榮總內的「麥當勞叔叔親子房」成立20週年，台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會於10月8日捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」，為新生兒增添助力。未來將持續與中榮民總醫院合作，守護兒童的需要。「麥當勞叔叔親子房」20年來已服務逾2萬4千人次，為跨縣市及跨區遠地就醫兒童家庭，提供醫院內「出門在外的家」，透過免費住宿與關懷服務讓他們安頓身心。18年前曾入住的張小姐，從當年15歲抗癌的國三生，現已結婚且即將成為二寶媽，特別親臨見證里程碑，感謝當年臺中榮總醫護的照顧與麥當勞叔叔親子房的幫助。台中榮總院長陳適安表示，台中榮總是中部五縣市唯一的國家級醫學中心，肩負急重度醫療院所的責任，也是全國唯一設有「麥當勞叔叔親子房」的醫院。臨床觀察發現，許多病童從外縣市來臺中榮總就醫，有些需定期往返接受治療及檢查，也有危急病童入住加護病房。對於居住較遠的家庭，為孩子就醫而奔波往返，不僅增加身體負擔，也帶來精神疲勞，在往返和等待間承受額外壓力。「麥當勞叔叔親子房」的設立即是幫助需要的家庭更靠近醫療資源，是兒童友善醫療的重要一環。麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖表示，「麥當勞叔叔親子房」是基金會關懷遠地就醫兒童家庭的首個服務方案，而後便有台北和高雄麥當勞叔叔之家的開展。感謝中榮總的結緣，讓基金會有機會與兒科團隊合作，為孩子和家人提供免費住宿與關懷服務，希望在就醫路上，多一份支持，少一份負擔。麥當勞叔叔親子房自2004年成立，2021年升級改裝，目前有3間溫馨房間、接待休憩區、4個小憩躺椅區、淋浴間。入住家庭統計顯示，申請入住的孩童以罹患腦神經疾病（27%）為多，其次為心臟疾病（17%）、癌症（13%）、罕見疾病（11%）、其他（29%）。病童家庭居住地分布為中部地區42%、北部地區20%、南部地區33%、離島與花東地區5%。最長入住紀錄104天，平均入住5天，有效減緩遠地就醫家庭的身心壓力和經濟負擔。即將成為二寶媽的張小姐（34歲）回憶18年前的經歷。15歲國三畢業前夕被診斷急性淋巴性白血病，當下愣住了，看見媽媽哭了，自己也跟著哭。隨即住院進行檢查。家中經濟吃緊，媽媽靠車縫手工和餐廳內場服務員工作養大4個孩子。她化療期間往返苗栗和臺中榮總2年，多由媽媽和大學就讀的姊姊陪同。化療後身體虛弱，立即返家容易暈車吐。社工得知後轉介入住「麥當勞叔叔親子房」，化療後多停留一夜休息再回家。張小姐至今記得初次進入親子房的驚喜感受，以及治療中情緒崩潰時醫護和社工的溫柔安慰。經治療和10年追蹤後成功抗癌，結婚前特別帶喜餅感謝當年的醫師和社工。麥當勞叔叔之家慈善基金會慶祝親子房20週年之際，得知臺中榮總在極低體重新生兒照護的需求，決定捐贈2台「重症加護型新生兒保溫箱」，希望未來能幫助更多孩子健康成長。