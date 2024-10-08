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中國結束十一長假後，今（8）日是首日開盤，就像專家預測的一樣迎來飆漲，其中深証指數一度飆漲逾12%，上証指數也一度飆漲逾10%。不過反觀香港恒生指數經過前幾天的飆漲後，今日重挫表態，盤中一度下跌逾10%，也因此能看到台股與中國股市連動的ETF，跟港股一樣重挫表態，昨（7）日大漲116%的永豐中國科技50大（00887）今日大跌48.5%。中國股市今日迎來十一長假後第一個交易日，開盤就如同市場預料般的瘋狂大漲，其中深証指數一度飆漲逾12%，上証指數也一度飆漲逾10%。而今日上午中國國家發展和改革委員會召開記者會，說明中國當前的經濟發展情況。國家發改委主任鄭柵潔雖然表明，中國經濟發展的有利條件，目前看來並沒有改變，不過鄭柵潔也坦言，中國內部經濟下行壓力加大，第三季投資消費等經濟數據有所波動，顯示出一些領域的風險隱患，仍然較大。鄭柵潔指出，在看到中國經濟發展成效、成績、亮點的同時，也要正視中國經濟存在的困難和問題。一方面，外部環境更趨複雜嚴峻，國際市場波動明顯，全球貿易保護加劇，不確定不穩定因素增多；另一方面，中國內部經濟下行壓力增加，今年第三季以來，工業與投資消費等主要經濟指標出現波動，有些行業甚至出現惡性競爭，有些企業則是還不適應優化升級，而出現轉型發展變化。鄭柵潔表示，針對當前中國經濟運行中的新情況與新問題，要在有效落實「存量政策」的同時，針對「加大宏觀政策逆周期調節」、「擴大中國國內有效需求」、「加大助企幫扶力度」、「推動房地產市場止跌回穩」，與「提振資本市場」等五大方面，加力推出「一攬子增量政策」，以促使中國整體經濟，持續「回升向好」。中國發改委主任鄭柵潔言論並沒有給出驚喜，因此拖累指數漲幅收斂，截至下午2點20分，上証指數上漲3.07%，深証指數上漲6.28%，表現還是相當強勁。不過前幾天已經先飆漲過的香港恒生指數今日就逢高拉回，盤中一度下跌逾10%，截至下午2點20分下跌逾近8%，摜破5日線以及10日線。也讓部分投資人認為，難道這就是上証指數跟深証指數過幾天的命運嗎？暴跌的不只是恒生指數，台股連動中國股市的ETF也同步重挫，昨日飆漲116%的永豐中國科技50大（00887）今日大跌48.5%，中信中國50正2下跌20%，元大寶滬深（0061）、富邦深100（00637）、元大滬深300正2（00637L）、國泰中國A50正2（00655L）下跌逾15%，富邦上証正2（00633L）、台新MSCI中國（00703）、富邦恒生國企正2（00665L）下跌逾14%，復華香港正2（00650L）下跌逾13%，國泰中國A50正2（00655L）下跌逾10%。