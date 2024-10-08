我是廣告 請繼續往下閱讀

國造潛艦原型艦「海鯤號」正進行泊港測試，預計明年底前交艦。海軍預計採「2+3+2」方式建造7艘後續艦。國防安全研究院戰略及資源所所長蘇紫雲今（8）日表示，潛艦在海戰中是一個典型的不對稱作戰平台，對台灣來說，潛艦的引進能有效擴大防衛的縱深。蘇紫雲今日接受黃光芹網路節目專訪，針對國造潛艦議題，蘇紫雲說，台灣的地理位置南北長、東西窄，防衛縱深相對較小，但潛艦能將防衛線向外延伸，使敵艦難以靠近。蘇紫雲解釋，潛艦的飛彈射程約可達兩百公里，搭配台灣國造雄風飛彈或美國魚叉飛彈，能有效提升台灣的海上防衛能力。蘇紫雲指出，潛艦作用不僅是延伸防衛縱深，還能與飛彈形成「互為犄角」的防禦體系，從海面和水下同時發動攻擊，構建更有效的防衛圈。此外，潛艦還能在戰時扮演反封鎖角色，當敵方試圖封鎖台灣時，潛艦可以執行對敵艦航線的破壞任務，分散敵人的兵力或直接打擊封鎖艦隊，潛艦具有高匿蹤性，敵方在任何時刻都需顧慮台灣潛艦的潛在威脅，進一步提高台灣的防禦能力。