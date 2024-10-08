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疾管署今（8）日表示，10/1到10/7間新增10例本土病例，居住在新北市8例、台北市2例，年齡介於20多歲到70多歲間，男性6例、女性4例，發病時間介於9/22到10/4，均感染登革熱病毒第二型。今日無新增病例，該群聚案累計67例病例，無重症及死亡病例，新北市和臺北市防疫單位已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施，加強疑似病例監測。疾管署指出，臺北市文山區和大同區登革熱本土病例基因定序結果與新北市中和/新店區群聚個案序列相同，研判來自同一起群聚事件，可能感染來源之文山區菜園及新店高風險場域均已進行管制，並持續進行防治工作，請民眾配合衛生及環保單位防疫措施。疾管署同時提醒居住或曾出入疫情風險區之民眾應注意防蚊，如出現上述登革熱疑似症狀，請儘速至醫療院所就醫，並告知醫師旅遊活動史。疾管署統計，截至10/7間已累計233例本土登革熱確診病例，其中，入夏後累計69例，病例分布新北市64例、臺北市及高雄市各2例、花蓮縣1例。另今（2024）年累計223例境外移入病例，高於過去4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓29例及泰國28例。疾管署提醒，颱風過後一週內是病媒蚊防治關鍵時期，且本週東北季風帶來北部豪大雨，請民眾主動落實「巡、倒、清、刷」，雨後迅速清理社區積水容器，避免病媒蚊孳生。從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。疾管署表示，醫療院所提高警覺落實TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，適時使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷、及早通報。留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等。