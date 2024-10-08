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蘋果公司在今年9月20日推出了全新手機系列「iPhone 16」系列，使得全球「果粉」為之瘋狂，更有人徹夜排隊就只為了搶先一步購買新機。不過日本市調公司進行調查後發現，以普通機型的價格來說，東北亞國家日本在39個國家和地區當中排名第三便宜，使得不少外國客紛紛前來搶購，更有外國客因此發生轉售等糾紛，遭到警方逮捕。根據《日經新聞》報導，位於東京港區、針對智慧型手機、平板、電腦、次世代家電等進行市調的公司日本MMMM總研株式會社，針對在月20日上市的蘋果公司新款手機「iPhone 16」系列的4款手機，在各國與地區蘋果應用程式商店的販售價格進行調查，若以價格最低、容量為128GB的iPhone16來看，全球平均價格為14萬7026日圓（約台幣3萬1693元），而日本國內售價為12萬4800日圓（約台幣1萬7145元），比全球均價便宜了約2萬2000日圓。日本價格為全球第三便宜，僅次於泰國和中國。來看到其他機型，256GB的「iPhone 16 Plus」，日本售價為15萬4800日圓，為全球第二低；在日本售價為20萬4800日圓的512GB「iPhone 16 Pro」，以及在日本售價為24萬9800日圓、容量為1TB的最貴機型「iPhone 16 Pro Max」均為全球第三低價。4款機型在日本平均比全球均價便宜約3.5萬日圓。MM總研調查顯示，全球iPhone 16售價最低的國家是中國，以128GB的iPhone 16來看，官網售價只要11萬9800日圓（人民幣5999元）；售價最高的國家為土耳其，平均高達27萬829日圓（約新台幣5萬9000元），約為日本的2倍之多，主要是受到關稅報導分析指出，儘管截至2023年，iPhone新機型的最低價格已經連續4年上漲，但由於日本不斷貶值，即使日本國內價格上漲，但以日圓來比較的話，日本的iPhone仍持續呈現出全球最便宜的趨勢。而蘋果針對iPhone 16系列在日本國內的價格維持不變。MM總研分析稱，「iPhone市佔率越高的國家，iPhone的價格在平均工資中的佔比往往越低」。但在日本，雖然iPhone售價占平均薪資比為將近50%，但由於長期通貨緊縮，從國際來看，日本平均薪資水準低迷，使人感覺增加了購買負擔。但由於iPhone在日本販售的價格較低，也使得外國客瞄準日本國內外價差、並為了倒賣而進行搶購的問題現象層出不窮。2022年，由於以倒賣為目的的外國觀光客多次免稅銷售iPhone，使得蘋果日本法人被東京國稅局追徵了140億日圓的消費稅。此外，在2023年9月也曾發生，因進行倒賣而引發糾紛，使得東京警視廳以涉嫌暴力妨礙公務為由，逮捕涉案的7名男女。