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農業部與教育部合作推動「班班喝鮮乳」，開學後上路，但引發立委、教團批評政策倉促上路，造成校園行政爆量，要學童幫忙救產業。對此，農業部今（8）日表示，已有10個縣市共1224所學校完成下單，由學校端發放是希望同時進行食農教育，澄清此專案是為了幫助學童補鈣，而非輿論所批評的去化國產生乳。農業部表示，為協助學童攝取充足的鈣質，與教育部共同推動「推動學校導入國產可溯源乳品專案實施計畫」，鮮乳及保久乳品項皆已上架行政院公共工程會之共同供應契約平台，現有10個縣市，共1224所學校已完成下單，全臺所有公立國小以及附設幼兒園，都將陸續喝到由此專案供應的國產乳品。根據衛福部國健署調查，國內7到12歲的學童乳品普遍攝取不足，另該年齡段的學童平均鈣質攝取量也遠低於足夠攝取量。我國每日飲食指南手冊中指出，乳品類食物主要提供鈣質，且含有優質蛋白質、乳糖、脂肪、多種維生素、礦物質等，對於飲食中鈣質攝取量不足情形，每日攝取1～2杯乳品是最容易滿足鈣質需求的方法。為了改善學童鈣質攝取不足情況，行政院112年底邀集農業部及教育部共同推動「推動學校導入國產可溯源乳品專案實施計畫」，期望藉由供應學童國產優質乳品，為學童提供良好鈣質來源，同時帶動學童自主飲用乳品、均衡飲食的倍增效應。農業部強調，推動此計畫政策的目的，是為了讓學童能夠喝到來自臺灣本土最新鮮在地的優質乳品，確保學童能夠有足量的鈣質攝取，同時藉由於學校端供應國產乳品，推動我國乳品產業之食農教育，達成部會協力之雙贏，而非輿論所指的去化國產生乳。同時，農業部指出，依據112年農業統計年報，我國112年全年度之生乳產量約為47.2萬噸，而推行此政策所需之生乳原料量，每年僅需約2萬噸，佔全年度生乳產量不到5%，因此絕非因去化而推動此一政策。農業部表示，此計畫內所供應的無論是鮮乳還是保久乳，都是以臺灣本土的生乳原料所製造的優質國產乳品，也皆是攝取鈣質的良好來源，也都是來自酪農每日辛勤工作的成果。希望透過此政策，將最好的產品送到孩子們的課桌、餐桌上，讓台灣的下一代可以喝到國產優質牛奶。