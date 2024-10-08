我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（8）日接見「聖露西亞參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）與眾議院議長法蘭西斯（Claudius J.Francis）訪團」時表示，聖露西亞是台灣在加勒比海的重要友邦，過去幾年，兩國除了持續深化邦誼，也在各領域攜手合作，開創豐碩成果，未來，台灣會繼續推動「價值外交」與「經濟外交」，期盼持續提升兩國人民福祉，一起為全球的和平與繁榮貢獻更多力量。賴清德今天在總統府接見聖露西亞參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）與眾議院議長佛朗西斯（Claudius J. Francis）所率領的訪問團。賴清德表示，聖露西亞是台灣在加勒比海的重要友邦，無論是過去在中美洲議會等國際場合或是今年的聯合國大會總辯論，聖露西亞都持續為台灣發聲，支持台灣的國際參與，他要向聖露西亞政府和國會表達最誠摯的感謝。賴清德指出，台灣和聖露西亞共享民主、自由及法治的普世價值，過去幾年來，兩國除了持續深化邦誼，也在經濟、農業、教育等領域攜手合作，開創豐碩成果；同時，面對疫情後的經濟復甦，台灣與聖露西亞共同合作，推動婦女與青年賦權計畫及職業訓練，以提升產業加工技術、增進產品競爭力，也創造更多的就業機會。賴清德提到，在人才培育方面，去年台灣的「國際青年大使」訪問聖露西亞，跟當地的青年學子分享經驗，他要特別感謝雷諾絲參議長和法蘭西斯眾議長的熱情接待，相信隨著兩國人才培育計畫持續推進，將促進更多的交流跟合作。賴清德感謝貴賓們長期以來對於兩國邦誼的支持，未來，台灣會繼續推動「價值外交」，深化與聖露西亞的邦誼，也會進行「經濟外交」，跟民主夥伴與聖露西亞共同推動產業發展，造福人民，「讓我們一起攜手前進，繼續提升兩國人民的福祉，並為全球的和平與繁榮貢獻更多力量」。雷諾絲致詞時表示，首先代表聖露西亞政府、人民及國會成員問候賴總統，並恭賀賴清德的當選，相信將持續帶領台灣這個偉大國家取得更大成就。雷諾絲指出，這次訪台不僅象徵台露兩國多年來溫暖友好的邦誼，也為慶祝並重申人民之間的深厚連結，多年來，兩國夥伴關係對聖露西亞人民的生活造成深遠影響，尤其是女性、孩童及身心障礙者等弱勢族群。雷諾絲也代表聖露西亞皮耶（Philip J. Pierre）總理、政府與人民感謝台灣多年來的協助，台灣在追求繁榮的同時，也無私地與世界分享，聖露西亞也從中受惠，台灣的善行改善了許多露國人民的生活與生計。法蘭西斯致詞時表示，很榮幸有機會親自祝賀賴總統的當選，相信賴總統將發揮領導力，引導國家走向繁榮、和平與進步，台灣長期以來都是民主、創新及韌性的燈塔，是全球閃亮的典範；在科技、醫療及永續發展等領域的成就，更進一步提升台灣的地位，廣獲各國的讚賞與尊重。法蘭西斯表示，台灣在面對全球挑戰時展現的韌性及決心，體現國際上真正夥伴應具備的領導力及同理心，他也期盼雙方持續攜手合作，為彼此國家打造更光明與包容的未來，相信只有團結合作，兩國才能開創進步、平等及永續發展之路，為未來世代留下深遠影響，並祝願兩國夥伴關係持續蓬勃發展，台灣及露國邦誼永固。