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▲禿禿在奶貓時期，耳朵周圍就分別有兩塊灰色的毛，原本分布得還算平均，沒想到在禿禿成長過程中，頭頂的兩塊灰毛越來越遠，讓禿禿看起來就像地中海型的禿頭。（圖／翻攝自小紅書「髮縫五釐米」）

▲飼主試著幫禿禿打扮，用蝴蝶結遮住禿頭的部分，可愛值瞬間爆表。（圖／翻攝自小紅書「髮縫五釐米」）

中國一隻英國短毛貓幼時擁有靈氣大眼，看起來可愛又俏皮，沒想到才過2年，就崩壞變成「地中海型禿頭」，且還不時擺出厭世的表情，神態與中年大叔十分相似。驚人的轉變不只讓飼主感到好笑，眾多網友也忍不住笑喊「真的看起來很像老頭子」、「再次應證髮型的重要」。小紅書一名飼主經常分享家中英國短毛貓「禿禿」的日常生活，她表示禿禿在奶貓時期，耳朵周圍就分別有兩塊灰色的毛，原本分布得還算平均，沒想到在禿禿成長過程中，頭頂的兩塊灰毛越來越遠，讓禿禿看起來就像地中海型的禿頭。飼主透露，禿禿額頭上的白毛占據面積越來越大，原本個月大時才2公分，2歲時已經擴大到5公分，且禿禿還不時擺出厭世的表情，神態與中年大叔十分相似。她只好試著用蝴蝶結打扮，幫禿禿遮住禿頭的部分，可愛值瞬間爆表。禿禿的照片曝光後，不少網友忍不住嘴角失守喊，「再次應證髮型的重要」、「原來地中海在貓咪身上也是這個效果」、「真的看起來很像老頭子」、「這就是總熬夜的下場」、「小小年紀看起來就一把年紀」。