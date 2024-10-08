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Netflix熱門綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》今（8）日下午3點上線最後2集（11、12），拿下3億韓元（約台幣780萬元）獎金的，是打敗「白湯匙」李愛德華的「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨，他的本名也公開：權聖晙。值得一提的是，他曾在第7集的團賽被淘汰，進入敗部復活後，利用便利商店食材對決，成功拿下「生存者第一名」；如今他坐上《黑白大廚》冠軍寶座，權聖晙拿著花束表示：「今天，我的夢想實現了！」《黑白大廚》是一部韓國的綜藝節目，讓來自不同背景的80位無名廚師「黑湯匙」，對決20位「白湯匙」菁英主廚，展開激烈的料理比賽，並由知名廚師、美食家白種元，以及韓國唯一米其林三星餐廳《Mosu》經營者兼主廚的安成宰作為評判，獲得第一名的參賽者，可獲3億韓元獎金。節目除了展現廚師的烹飪技巧，還能看到他們對料理的熱情和對抗中產生的創意，不同的烹飪風格理念、緊張感、多樣挑戰競爭的氛圍，更是充分展現參賽者的應變能力，讓觀眾全程收看時，都能體驗到刺激的烹飪大戰。除了廚藝競賽，節目也探討不同的烹飪哲學和廚房內部的競爭，讓整個節目更具深度和趣味，是個結合美食、競賽和娛樂元素的綜藝節目，吸引不少對料理感興趣的觀眾。類 型：真人實境秀、綜藝節目語 言：韓語播出日期：2024年9月17日～2024年10月8日每集時長：60分鐘至76分鐘星級評審：白種元、安成宰集 數：12收 看：Netflix