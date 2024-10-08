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▲山陀兒颱風：網路聲量趨勢。（圖／QuickseeK提供）

▲山陀兒颱風：縣市首長 網路聲量與好感度排行。（圖／QuickseeK提供）

▲山陀兒颱風：網路留言內容 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

颱風山陀兒來襲，成為今年第二個正式登陸襲台的颱風，山陀兒不只是少有在10月之後才侵襲的秋颱，更罕見地從西南部登陸，給南高屏帶來強烈風雨及災情。強烈天災往往是考驗地方首長危機管理的時刻，究竟各縣市首長在「颱風政治學」這一課學分修得如何？以下透過大數據來分析觀察。透過QuickseeK快析輿情資料庫的網路聲量數據可以看到，山陀兒颱風從27日、正式生成的前一天起，相關討論度就一路往上，9月30日發布陸上警報當天，聲量衝上8.3萬則，隔天（10月1日）山陀兒升級成強烈颱風，雖還未正式登陸，但當天晚間全國各縣市首長均宣布隔天停止上班、上課，網路上咒罵者有之、讚譽者亦有之，讓颱風討論量一舉衝破10萬則，來到12.2萬則；10月2日南部風雨漸強，加上3日全台繼續停止上班上課，民眾在家沒事就上網關心颱風，聲量繼續直線往上走，單日討論則數達到驚人地19.9萬，毫無疑問成為當下全民最關注話題。各縣市的防颱準備（如水門是否關閉），以及是否放颱風假，都是由縣市政府定奪，相當考驗首長的決策能力，比較全國22縣市首長與山陀兒颱風相關的聲量及好感度，聲量前十名依序是台北市長蔣萬安10632則、高雄市長陳其邁7046則、台中市長盧秀燕5510則、基隆市長謝國樑5226則、台南市長黃偉哲5036則、桃園市長張善政4450則、嘉義市長黃敏惠4109則、花蓮縣長徐榛蔚4044則、新北市長侯友宜2984則、彰化縣長王美惠2832則。從好感度分析來看，討論度前十名的縣市長，有7人是正聲量大於負聲量，好感度超過1，在政壇中相當罕見。進一步分析好感度排名前三的縣市長的網路熱門話題，蔣萬安的熱門貼文，是蔣萬安宣布停班課的貼文底下，大批網友留言「感謝」，並稱讚「市長好帥」；高雄風災嚴重，陳其邁宣布停班課的貼文底下，也有許多網友喊「市長辛苦」、「加油」；而盧秀燕也宣布停班課，不過台中風雨不大，多數民眾還有心情玩政治梗，在盧秀燕的貼文底下連喊「總統好」，感謝她宣布放颱風假。可以發現，地方父母官們之所以網路聲量高且好感度高，其實都是和他們宣布停班課有關，而與防災、防颱準備沒什麼關係。山陀兒颱風在網路上備受關注與討論，網友們對於颱風的主要討論風向包括哪些？透過網路數據類聚分析結果，最多數民眾仍然正經地擔心颱風會造成災情，希望颱風離開台灣，相關留言佔總聲量39%，其次是關心有沒有颱風假19%，再者有18%的聲量表示開心有颱風假放，15%擔心物價會上揚15%、8%表示KTV已訂位。顯然在熱門的討論主題中，雖然有將近4成認為天災不好玩、希望颱風趕快走，但期待放假、為放假感到開心的民眾也不在少數，甚至明言放假要出去玩的討論聲量有8%。全台放颱風假兩天，未傳嚴重災情的縣市民眾都好開心，市長也收穫一片好評，儼然是雙贏局面，然而，也有不少意見領袖提出「濫放颱風假」質疑，認為無風無雨就放假，平白影響日常生活、經濟發展，連行政院長卓榮泰都親自出面回應，表示「中央與地方可以合理檢討」，確實料敵需要從嚴，但亦須以氣象專業基礎為決策依據，而不是跟著媒體、輿情風向做決策，更不該用「宣布放假」來為自己賺取聲量與好感度紅利。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com