藝人汪建民今（8）日傳出已於昨晚因肺腺癌四期病逝，享年56歲。他在今年7月才曾經上邱沁宜所主持的《單身行不行》，邱沁宜今天在臉書上沉痛發文、悼念汪建民，表示當時汪建民「看起來氣色還不錯」，而他上節目也是為了要分享自己抗癌過程、鼓勵病友。最後邱沁宜也提出提醒，肺癌是台灣的癌王，她訪問過的醫生曾指出，「只要在地表上超過40歲會呼吸的人，都應該做檢查！」

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肺癌潛在患病族群　醫生提醒40歲以上都要檢查

她也提醒粉絲們，肺癌是台灣的癌王，而且不吸煙者罹病的比例更高，女性多於男性，而為什麼會這樣，至今還是無解。她說：「我曾經請教台灣最權威的醫生，誰是潛在的患病族群？誰應該要小心？醫生給我的答案非常震撼：『只要在地表上超過40歲會呼吸的人，都應該做檢查！』」她也強調，一定要記得要使用低劑量電腦斷層（LDCT），早期治療治癒率非常高。

▲主持人邱沁宜在臉書上發文表示，聽到汪建民過世消息真的很震驚，也透露汪建民在7'月24日時才來上她節目，當時他看起來氣色還不錯，（圖／翻攝自邱沁宜臉書）
▲主持人邱沁宜在臉書上發文表示，聽到汪建民過世消息真的很震驚，也透露汪建民上節目原因為想要分享自己抗癌過程，鼓勵更多病友，（圖／翻攝自邱沁宜臉書）
邱沁宜臉書全文

這個消息也真的很震驚！今年7/24建民哥才來上我節目，看起來氣色還不錯，還說這是他準備復出之後的第一個節目，經過好朋友的鼓勵，他想要把自己的抗癌過程分享給大家，鼓勵病友，也鼓勵自己重新回到生活的正軌。

熱愛健身身體一向不錯的他也領悟到，人生真的充滿了太多的意外，從否認到接受，內心巨大的變化，最後決定只能夠正面迎向所有的挑戰。記得健民哥還說，他最不喜歡別人跟他說加油了，因為他真的已經夠努力了，對他最好的就是陪伴支持理解。謝謝建民哥帶給我們的啟發，謝謝你這麼努力，你盡力了，也鼓勵了很多人，沒有罣礙一路好走。

也提醒大家，肺癌是台灣的癌王，而且不吸煙者罹病的比例更高，女性多於男性，為什麼會這樣，至今還是無解。我曾經請教台灣最權威的醫生，誰是潛在的患病族群？誰應該要小心？醫生給我的答案非常震撼：「只要在地表上超過40歲會呼吸的人，都應該做檢查！」記得要使用低劑量電腦斷層（LDCT），早期治療治癒率非常高。

珍惜可以健康呼吸的每一天

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