樂天桃猿前進季後賽，10月13日迎來季後挑戰賽唯一主場賽事，將在樂天桃園棒球場舉行，桃猿季後挑戰賽門票自10月9日（三）於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台會員優先購票，10月11日（五）中午12點起全面開放預售，憑該場內野及大樂放鬆區有價門票每張可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條

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11日全面啟售　加贈樂天應援巾

季後挑戰賽第二戰樂天桃猿主場賽事，預售票自10月9日（三）上午10:00起，10月13日（日）上午11點止於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台預售；桃猿快樂炒、團猿席、大樂放鬆區將隨全面開賣時間10月11日中午12點同步販售，上述三席位預售至10月12日23點59分。

本場賽事現場售票將於當天下午3點販售，憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張門票可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條，一起舉起應援巾，與桃猿男兒並肩作戰，為他們大聲吶喊吧！ 

🎫預售開賣時程

❏10月9日（三）10:00 – 17:00
　➥ 2024金猿卡 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月9日（三）18:00 – 22:00
　➥ 2024年間席 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月10日（四）10:00 – 18:00
　➥ 2024樂猿卡 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月10日（四）20:00 – 10月11日（五）10:00
　➥ 樂天桃猿聯名卡 FamiTicket預購
❏10月11日（五）12:00 – 比賽日11:00
　➥ 全面開賣（快樂炒、團猿席、大樂放鬆區同步開賣）

▲樂天桃猿10月13日迎來季後挑戰賽唯一主場賽事，將在樂天桃園棒球場迎戰統一獅，圖為各區間的門票價格。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿10月13日迎來季後挑戰賽唯一主場賽事，將在樂天桃園棒球場迎戰統一獅，圖為各區間的門票價格。（圖／樂天桃猿提供）

▲本場賽事現場售票將於當天下午3點販售，憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張門票可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條。（圖／樂天桃猿提供）
▲本場賽事現場售票將於當天下午3點販售，憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張門票可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條。（圖／樂天桃猿提供）

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