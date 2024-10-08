樂天桃猿前進季後賽，10月13日迎來季後挑戰賽唯一主場賽事，將在樂天桃園棒球場舉行，桃猿季後挑戰賽門票自10月9日（三）於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台會員優先購票，10月11日（五）中午12點起全面開放預售，憑該場內野及大樂放鬆區有價門票每張可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條。
11日全面啟售 加贈樂天應援巾
季後挑戰賽第二戰樂天桃猿主場賽事，預售票自10月9日（三）上午10:00起，10月13日（日）上午11點止於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台預售；桃猿快樂炒、團猿席、大樂放鬆區將隨全面開賣時間10月11日中午12點同步販售，上述三席位預售至10月12日23點59分。
本場賽事現場售票將於當天下午3點販售，憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張門票可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條，一起舉起應援巾，與桃猿男兒並肩作戰，為他們大聲吶喊吧！
🎫預售開賣時程
❏10月9日（三）10:00 – 17:00
➥ 2024金猿卡 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月9日（三）18:00 – 22:00
➥ 2024年間席 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月10日（四）10:00 – 18:00
➥ 2024樂猿卡 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月10日（四）20:00 – 10月11日（五）10:00
➥ 樂天桃猿聯名卡 FamiTicket預購
❏10月11日（五）12:00 – 比賽日11:00
➥ 全面開賣（快樂炒、團猿席、大樂放鬆區同步開賣）
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季後挑戰賽第二戰樂天桃猿主場賽事，預售票自10月9日（三）上午10:00起，10月13日（日）上午11點止於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台預售；桃猿快樂炒、團猿席、大樂放鬆區將隨全面開賣時間10月11日中午12點同步販售，上述三席位預售至10月12日23點59分。
本場賽事現場售票將於當天下午3點販售，憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張門票可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條，一起舉起應援巾，與桃猿男兒並肩作戰，為他們大聲吶喊吧！
🎫預售開賣時程
❏10月9日（三）10:00 – 17:00
➥ 2024金猿卡 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月9日（三）18:00 – 22:00
➥ 2024年間席 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月10日（四）10:00 – 18:00
➥ 2024樂猿卡 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月10日（四）20:00 – 10月11日（五）10:00
➥ 樂天桃猿聯名卡 FamiTicket預購
❏10月11日（五）12:00 – 比賽日11:00
➥ 全面開賣（快樂炒、團猿席、大樂放鬆區同步開賣）