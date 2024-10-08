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▲資深藝人汪建民交往大13歲寶媽，兩人短短2年半就分手。（圖／資料照）

▲寶媽在節目上透露自己的難過心情。（圖／翻攝自《命運好好玩》YouTube）

▲汪建民昨（7）日晚間離世，享年56歲。（圖／汪建民臉書）

資深藝人汪建民以演出「鐵頭」一角打開知名度，近年來深受癌症所苦，如今傳出噩耗，他在昨（7）日晚間離世，享年56歲，胞妹也證實消息。汪建民過去最為人所知的一段情，就是和大14歲寶媽（王美華）相戀2年多，當年因為欠債，讓寶媽心死提分手，想起這段情，寶媽還曾難過直呼：「我哭死了！」汪建民和寶媽2013年交往，這段相差14歲的姐弟戀受到外界祝福，然而2015年3月兩人就爆出分手，由於汪建民曾被爆因為沈迷賭博損失2000多萬元，因此只能和藝人朋友借錢還債，傳出是因為兩人的金錢觀不同，才讓寶媽忍無可忍提出分手，這段戀情只維持短短2年半時間。過去汪建民、寶媽熱戀時曾上過節目《命運好好玩》，談起兩人曖昧時的甜蜜往事，當時汪建民透露，寶媽凡事都能自己做到，無論是經歷女兒出國讀書還是媽媽過世，獨立到令人心疼，他無奈表示，寶媽怎麼可能堅強到不需要依靠任何人，作為陪伴在寶媽身邊的伴，他們當時正好在吵架，他因此決定要打開天窗說亮話。汪建民向寶媽暖心喊話：「如果妳不願意讓我照顧的話，我們還有沒有必要這麼密切？」汪建民在提出這句話之前沒有太多掙扎，反而決定之後，寶媽心裡的疑問很多，寶媽坦言，聽見汪建民這麼說腦袋一片空白，不斷希望對方「不要說」，想要停留在交往階段，當一輩子的家人、朋友，但她也不知道這段戀情能維持多久，當下很不知所措，只能不斷哭泣。由於兩人相差14歲，寶媽在看到報導寫著「亂倫」時非常難過，「我哭死了，我真的！」她因此懷疑社會怎麼了，對於外界聲浪不知道要如何面對，儘管汪建民事後不斷跟她道歉，但分手已成事實，雙方要背負的東西都太多，那些難聽的字眼讓她難過到不行。