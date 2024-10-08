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國民黨團、民眾黨團在立法院聯手擋下明年度中央政府總預算案，傳出韓國瑜與卓榮泰喝了「溫暖的咖啡」，韓還加碼欲邀請卓與藍綠白三黨團幹部吃「和解飯」。國民黨發言人李彥秀9月28日公開大聲讚揚，「韓國瑜真是政治奇才」，開啟朝野協商的可能，這才是化解政治僵局最佳的方法。亦不乏其他同志讚賞韓的「奇招」。才過6天，李彥秀卻有絕大不同的表示，「有心和解，一杯咖啡的時間，就足夠了；若無心和解，再豪華的菜餚，也不過是精心設計的鴻門宴。吃飯、喝咖啡只是形式，重點是民進黨有沒有心和解，修正違法預算的誠意，否則也只是『無意義的飯局』、『走味的咖啡』。」針對同一件事，「真是政治奇才」、「精心設計的鴻門宴」、「無意義的飯局」、「走味的咖啡」都先後出自同一國民黨發言人之口，好像神經錯亂。先褒後貶，是不是先褒令主席不悅，只好繼之以後貶？是不是國民黨為明年主席保衛戰的黨內鬥爭號角已經吹起？賴士葆對韓國瑜的「和解飯」也頗不以為然，他認為，「和解不一定要吃飯，想要和解隨時可以，重點是要不要、想不想。……端看行政院的態度如何，只要依法行政編列事情就可以解決，與吃飯無關。」韓國瑜的「和解飯」顯然是隨興莽動，搞錯而且會模糊問題的焦點，異想天開，以為拿人民的血汗錢公帑吃頓飯，喝攤酒，就能解決預算的重大爭議？不曾動腦深思過問題的根本與真正的解決之道，就想使用國民黨最擅長的和稀泥老招，把問題「河蟹」掉。這樣怎麼能真正伸張代表民意的立法權？不是恰恰給了擅於論述之民進黨修理國民黨與自己的大好題材與機會嗎？這樣的表現令人不得不對2028國民黨立委選情擔心。「和解飯」因颱風展延，尚未落幕，老天不讓國民黨人消停。賴清德10月5日參加國慶晚會致詞時提出「祖國論」新說，一份言論竟然引起國民黨內各自表述，「各表」的習慣好像已成了國民黨人的DNA了，不管什麼議題都會在黨內出現五花八門的詮釋，真是台灣政壇的一大特色景觀。國民黨台北市議員游淑慧認為賴清德的說法還不錯，因為賴確實承認中華民國113歲，且代表賴也承認「憲法一中」，亦即兩岸同屬「一中」，可是「一中」是中華民國；而如果國家認同趨於一致，也沒什麼好去挑賴的毛病！游真是貼心，用盡了吃奶的力量曲意迴護了賴的說法，但與賴的本意似乎方枘圓鑿，而且造謠賴接受兩岸同屬「一中」，要不得。國民黨立委吳宗憲亦認為應給予肯定，賴願意從務實台獨工作者成為倡議中華民國的人，不但歡迎，更要支持。吳也希望國慶日時看到賴率領五院院長齊唱國歌，用行動告訴國人，中華民國是我們唯一的國家。又是一個學法律但不懂中華民國為何物的國民黨人，肯定不自覺自己的淺薄。10月7日國民黨台北市議員柳采葳在議會問蔣萬安，對於賴清德國慶晚會上拋出的「祖國論」新說，會不會覺得驚訝？蔣萬安愣一下之後直接表示「驚訝」，柳問為什麼？蔣萬安先歪一下頭想了一下沒有講話，再被追問是否驚訝指數非常高？蔣萬安直言「不低」。「先歪一下頭想了一下沒有講話」其實是沒有周延的思考，怕講錯話。柳一再逼問，蔣不得不答，蔣的「驚訝」雖未具體說明內涵，在當時發言的脈絡與氛圍中，應該是肯定的委婉表達，蔣也肯定搞不清楚該驚訝的是什麼具體內容及其連帶關係吧？柳其實出了蔣的洋相卻不自知。總統賴清德10月5日在國慶晚會拋出「祖國論」新說，逢賴必反的馬英九基金會執行長蕭旭岑6日表示，賴總統的「祖國論」根本是不倫不類。目前2028最有可能代表國民黨出戰的盧秀燕則是戒慎恐懼地不敢出聲評論，立即迴避記者。國民黨發言人李彥秀則針對賴清德「大陸75歲以上人民的祖國是中華民國」的說法，質疑「難道超過80歲的台灣長者祖國是大日本帝國？」李以此批評賴，「在國慶晚會以最失態的語言來鬧場，將所有精神都花在意識形態對抗，是國之不幸。」國民黨發言人真天才，怎麼會因賴清德的發言不當扯上日據時代的台灣人民？大陸75歲以上人民與日據時代出生的台灣人民之間有什麼可類比性？國民黨人的思維如果這樣淺薄，怎麼能感動人民？怎麼能和民進黨博奕致勝？如果「賴清德在國慶晚會以最失態的語言來鬧場」，李彥秀不就是代表國民黨繼續延長失態鬧場時間？賴士葆則在臉書寫到：「賴清德要釐清兩岸誰是祖國，聽起來其實是幼稚、賭氣的較勁言論，深層的意義是要強調台灣是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。」難道目前兩岸的情況不是互不隸屬嗎？如果不是，是誰隸屬誰？賴士葆與國民黨人說得清楚嗎？李艷秋顯然曾經是讀唇語的高手，她表示，如果她讀唇語的技術沒退步（這顯然只是一句自謙的客套話），斷定韓國瑜對演講完的賴清德說「講的非常好！」再佐以韓的點頭及誠懇的表情，韓是認真贊同賴清德的講話、而不是虛偽的客套。不過，在次日南投世界茶業博覽會經典活動「千人茶會」的公開活動中，韓數度被媒體當面問到他對賴的「祖國論」有何看法，都拒絕回應，似乎有難言之隱，不敢做答。蔡正元10月7日在臉書貼文〈我的祖國不是中華民國〉，則有不同於一般國民黨人的說法：「我的祖國是中國！不是中華民國、也不是中華人民共和國。他強調，民國和共和國只是中國的朝代，也只是中國的合法政府，代表中國行使國家職責的政府。所謂身分證、護照、健保卡、貨幣，都只是政府收稅履行職責的工具，不是祖國的信物。」蔡正元所說的是兩岸自1949年底迄今的事實基本面，若依此而論，無論贊成或批判賴式「祖國論」的國民黨人沒有一個人講對了，唇語讀出的「講的非常好！」可能只是趁機投桃報李，對昔日「百年難得一見政治的奇才」的讚美致上晚來的謝忱吧！賴清德一場「祖國新論」，不論他講的對與錯，針對同一場發言，國民黨人卻有五花八門的說法。從國民黨多人各自分歧的反應來看，就輕易地曝露了國民黨人依然故我的分裂狀態。連這麼簡單明瞭的事情國民黨都沒能有大體一致的看法與論述，這是誰的腦筋問題？國民黨長期輕視論述，主席隨興說了算，初一十五可以不一樣，以致每人一把號，各吹各的調早已成為黨內習慣。美其名是多元，實際上就是散漫無紀律。沒有黨內論述就是沒有集體共同徹底思考問題的過程，就是大家不動腦子，有腦等於沒腦，腦子只是裝飾品。我們似乎已經可以預斷，2028將還是團結一體、集中一致的民進黨順利擊敗散漫烏合、四分五裂的國民黨，同時可以預告賴清德連任成功了。●作者：朱駿／時事評論人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com