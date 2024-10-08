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▲Dcard Video成員大書被前妻爆料婚內劈腿，今（8）日團隊證實他已經離開公司。（圖／大書IG）

▲「Dcard Video」團隊證實大書已經辦好離職離開公司。（圖／翻攝IG@Dcard Video）

YouTube頻道「Dcard Video」核心團隊成員大書，日前遭前妻爆料在婚姻中劈腿，成為離婚主因，消息曝光後立刻引爆全台譁然，大書也在10月6日宣布退出「Dcard Video」頻道，今（8）日「Dcard Video」團隊更發出最新聲明，證實大書已經完成離職。在一週前，「Dcard Video」核心成員大書的前妻在社群Threads上發文爆料，大書曾在婚姻內出軌「團隊新人」，還親眼目睹老公進摩鐵，當時還組成抓猴小隊。消息曝光立刻引爆社群譁然，大書也在10月6日發出聲明，「事件發生後，努力爭取原諒，但最後還是雙方決定離婚。時間過了快兩年，還是讓她感受到痛苦，這是我曾經過錯造成的，我想再次表達非常抱歉。還有對於被誤會而受到影響的成員，很不好意思因為我個人的行為造成夥伴們困擾，我接下來會離開Dcard Video，也會盡力去彌補先前的過錯，為這次帶來的風波，向大家致歉。」但大書的這份聲明，當時一度遭粉絲認為是在玩文字遊戲不過粉絲們的懷疑也在今（8）日得到了解答，「Dcard Video」團隊稍早在IG上發出最新聲明，表示「如同先前預告，大書已經在今天完成離職手續離開公司，也不會再代表Dcard Video參與任何對外活動」。「Dcard Video」也表示，「一直以來在Dcard Video工作的我們，不只是把這份工作當工作，所付出更多的努力、得到更多的快樂、相對應得也會承受到更大的打擊，這都是我們正在努力適應的」。最後Dcard Video團隊也補充，未來將持續創作更好的內容，再重新調整步調後，，同時也感謝粉絲守護與支持。