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立法院上會期通過「原住民保留地禁伐補償條例」修法，補償金由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，不過，因行政院在明年度預算中未足額編列，藍白提案拒審明年度中央政府總預算。無黨籍立委高金素梅今（8）日再度於總質詢，為原民禁伐補償與行政院長卓榮泰交鋒，高金痛批民進黨獨裁，此話讓卓榮泰相當不滿，卓也高分貝回嗆，共產黨人的一句話「為人民服務」是你的競選口號，「你的人民不能只有原住民，沒有全國人民。 」高金素梅今質詢指出，卓榮泰在上次總質詢時提到，禁伐補償是對原民的「照顧」，編列4萬是合理的、6萬太多，但原住民要求最低限度的補償會太過分嗎？現在行政院或民進黨不斷對外放話《禁伐補償條例》是違憲的，她要敬告行政院與民進黨團，尤其是民進黨團總召柯建銘，如果堅持《禁伐補償條例》違憲，那前總統蔡英文8年執政期間是違憲？還是這次的修法違憲？卓榮泰答詢，政府沒有說「禁伐補償是違憲」，高金素梅也強調自己說的是柯建銘。卓榮泰便要高金素梅再放一次其簡報的影片，明明有寫到「調升」兩個字，故意漏掉那兩個字對柯建銘不公平。高金素梅強調，當初在內政委員會修正《禁伐補償條例》時，獲得不分黨派立委的大力支持，包括民進黨立委蘇巧慧、伍麗華等，這難道是在野黨的多數暴力？卓榮泰回應，國會負責審預算、行政院負責編預算，提案不是不行，但高金素梅經常把最重要的部分漏掉，造成人民的誤解。卓榮泰便反問高金素梅「今天如果妳提12萬，行政院也要接受嗎？」高金即刻反嗆「你胡說八道」，卓榮泰更不甘示弱表示「我胡說八道，那妳為什麼這次要這麼做？」，長照、健保等社福預算難道沒有用在原住民身上？更嗆高金引用的預算數字絕對不正確；高金先是說「對啊」，後來聽聞卓榮泰嗆「別用錯誤說法襯托自己」後，高金又改口強調自己沒有錯誤。高金素梅質疑，民進黨膽敢欺負台灣的主人，如果沒有任何人說話，接下來會就是警察、老師、軍人甚至所有國人，她堅定捍衛民主法治，拒絕獨裁。卓榮泰拉高分貝反擊高金，共產黨人的一句話「為人民服務」是你的競選口號，但你的人民不能只有原住民沒有全國人民，一定要真正為人民服務。