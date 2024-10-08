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鴻海科技日今（8）日盛大登場，MODEL D新世代多功能生活休旅車，以及MODEL U新型態電動中型巴士相繼亮相，擴大鴻海在商用電動的車佈局，而市場反應亮眼的MODEL C也將進軍美國，於明（2025）年年底在當地推出美國版車型。鴻海於科技日上一口氣秀出MODEL D以及MODEL U兩台電動車。率先登場的MODEL D為七人座豪華車型，結合SUV和MPV車款優點，屬於多功能的混合型車款。採用最新一代的平台技術，延續獨特的S-DUCT導流、Air curtain等空氣力學設計，兼具前衛外型外，也能於高速行駛時，提升空氣力學性能 。MODEL U原型車則主打商務接駁需求，延續MODEL T簡約科技設計風格，採用純粹美學理念。傾斜向上的車頭設計，高級乘用車的圓滑曲線，有助於降低風阻提高能耗效率，車尾折角對開式尾門設計，整體方正不失圓潤，簡約線條勾勒出MODEL U專屬風格。此外，鴻海子公司鴻華先進的總經理李秉彥也宣布，MODEL C將進軍美國市場。Model C在今年第1季推出後，市場反應亮眼，為國內最暢銷的電動汽車，美國版車型規劃於2025年底在當地推出。