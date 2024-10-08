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嘉義市陳姓女子等27人，跟團到克羅埃西亞旅遊，卻因當地旅行社未收到壯遊旅行社的款項而被要求再付2000歐元，團員墊付消災，回國後通報品保協會，交通部觀光署長周永暉今（8）日表示，已發文要求旅行社停業3個月並提出改善報告，目前進入觀察期，後續有2團要出國的團體也會暫停「只要沒有準備好就不能營業」。據了解，陳姓女子日前跟團前往克羅埃西亞旅遊，但9月26日出發時抵達航站時才發現，要分別乘坐2家不同航空公司飛機，當時就已引發團員不滿，不料10月4日離境時，卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元（約新台幣7萬元），團員也和旅行社緊急聯繫，一度得到已匯款，但經查證後並未付款，只好由團員們先行在場墊付，中華民國旅行業品質保障協會接獲通報已立案處理。針對此事，周永暉今日出席活動時表示，後續將會透過查處的事實來認定罰則，這部分會再對外公布結果，目前已發文要求旅行社停業3個月並提出改善報告，後續將會進入觀察期，該2團要出國的團體也會暫停，強調「只要沒有準備好就不能營業」。