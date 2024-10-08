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▲在老師們叮囑下，小朋友們喜孜孜喝著在地美味鮮乳。（圖／高市府農業局提供）

配合農業部及教育部共同推動「113學年度國產可溯源乳品專案實施計畫」，高市府農業局及教育局與學校及在地乳廠合作，於這學期配送44次的鮮乳供公立國小及其附設幼兒園的學童飲用，每週可喝到2次的國產鮮乳，並自今(8)日起有林園國小等4校將近3000名學童率先開喝鮮奶。即便是林園國小學生數達1500人的大校也能在短短30分鐘內提供。農業局長張清榮表示，期待各學校能陸續與廠商合作，將最新鮮且好喝的鮮乳送給學童飲用，今日看到小朋友們拿到鮮乳時都非常開心，甚是值得，也非常感謝林園國小等四校能堅持使用在地的鮮乳。這學期不同以往下課鐘聲，取而代之的是「牛仔很忙」音樂響起，林園國小小朋友們爭先恐後地前往學校川堂，原來是翹首以盼的鮮奶送來學校了。隨各班值日生將鮮奶送到教室，在老師們叮囑下，小朋友們喜孜孜喝著在地美味鮮乳，隨後在老師指導下，將喝完紙盒清洗後回收，一切過程井然有序。為確保鮮奶在製造及配送過程中的保冷無虞，在地乳品供應商與林園國小的配合也經充分溝通，並藉由保冷袋配送，讓今天配送4間學校學生喝到新鮮又安全鮮奶。林園國小校長洪琮琪表示，利用第二大節下課時間及廠商配合下，就能快速地將鮮奶配送到各班級，使學生們可立即飲用最新鮮的鮮奶，也可搭配穀片或與學校午餐結合，使學生營養攝取能更加全面。洪琮琪認為，就鮮奶與保久乳而言，鮮奶比保久乳更能保留較多的營養成分，因而選擇鮮奶。也感謝農業局提供鮮奶供學童飲用政策，不僅促進在地酪農產業發展，孩子們也能獲得更多營養。