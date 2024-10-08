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▲前副總統陳建仁曾經公開表示，自己接受肺部低劑量電腦斷層檢查出肺腺癌，再經過治療後已經痊癒。（圖／行政院提供）

▲陳文茜曾坦言：「2023年是自己和死亡最接近的一年。」（圖／記者林調遜攝）

▲寶媽曾在節目上分享抗癌過程，同時也大方談及安葬觀念需要與時俱進。（圖／年代提供）

資深男星汪建民因演出《台灣靈異事件》中「鐵頭警官」一角爆紅，去年檢出罹患肺腺癌第4期，今年8月癌細胞失控，已侵蝕全身骨頭，汪建民的妹妹10月8日證實，汪建民昨（7）日晚間已病逝在醫院，享年56歲。肺腺癌被稱為「無聲殺手」，早期常被誤認為感冒，但還是有不少名人成功擊退「最惡霸癌王」。肺癌可分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌兩大類，在台灣，非小細胞肺癌中最常見的就是肺腺癌，而肺腺癌早期症狀難以察覺，等到病患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止等症狀時，往往病程都已經走到晚期，癌細胞可能擴散到淋巴或其他器官，因此被稱之為「無聲殺手」。事實上，台灣有不少名人都曾經罹患肺腺癌，在經過積極治療已經好轉。陳建仁前副總統一直有定期健檢的習慣，2009年接受肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，在當時就發現右肺尖輕度纖維變化，醫師建議持續追蹤，2015年再檢查時肺部有2個結節，其中右下肺結節有變化，病理檢查是1A期肺腺癌。在接受手術治療後，已經痊癒，且持續進行追蹤。蕭萬長前副總統在2009年被診斷為第三期肺腺癌，主要因為左下肺葉有兩個侵犯點，經過手術切除後，醫療團隊確認所有病灶已清除，且淋巴結未見轉移，因此復發率被評估為非常低。儘管病情嚴重，但醫師預測他的五年存活率約為90%。林百里，廣達電腦的創辦人，於2005年被診斷為肺腺癌，接受手術切除腫瘤後，持續積極的治療和養生。林百里在抗癌過程中強調心態的重要性，認為正面的心情有助於身體健康，飲食上採取植物性飲食為主，並投資於有機農業，目前未見癌細胞復發。陳文茜在2019年被診斷出肺腺癌後，就開始了與疾病的拉鋸戰，還遇到致命的敗血症、腦部疾病以及蜂窩性組織炎等多種病痛，甚至嚴重到休克3次，陳文茜也曾坦言：「2023年是自己和死亡最接近的一年。」為了抗癌，她當時每天都要吃大量藥物，整個人因水腫，足足大了兩號，沒走幾步路就會喘。一年下來掉了16公斤。所幸，近來身體狀況好轉，讓她可以出國度假，同時也重返工作崗位。鍾沛君2021年時自曝，健檢時發現右肺異常，並確診肺腺癌零期。所幸發現時間較早，鍾沛君也即時前往台北榮總進行手術，才成功避免疾病繼續找上門。劉謙在例行健康檢查發現肺部長結節，2024年年初回診發現罹患肺腺癌零期，經醫生說「預測遲早會變壞」，再加上有親戚因為肺癌離世，劉謙自己還有抽菸和家族遺傳病史，於是在中國春晚演出結束後就接受手術，返台錄影時也透露已戒掉多年菸癮。寶媽和汪建民有一段相差13歲的姐弟戀曾轟動一時，最終因兩人金錢觀不同而分手。寶媽在2004年首次診斷出罹患甲狀腺癌，更在2019年發現罹患肺腺癌，罹癌讓她身心崩潰，但依舊努力抗癌，並更公開病情想告訴大家「生病並不可怕」。