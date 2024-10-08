我是廣告 請繼續往下閱讀

高齡89歲的日本上皇后美智子，於10月7日傳出在赤坂仙洞御所內不慎跌倒，造成右大腿骨上側骨折，隨後被緊急送往東京大學醫院進行檢查。醫院診斷為股骨骨折，經入院進行手術治療後，目前術後狀況良好，能夠好好休養準備迎接本月20日的90歲大壽。綜合日媒報導，美智子是在站立時失去平衡跌倒的，事件發生於當地時間下午1時45分左右。跌倒後，美智子感到右腳劇烈疼痛，宮內廳立即安排她前往東京大學醫院進行檢查，醫療團隊隨即確認她的右大腿骨骨折，需要入院進行手術。宮內廳指出，日本上皇明仁已在妻子送醫後趕赴醫院陪伴，對她的健康狀況極為關注，而今天的手術也很順利地完成，目前美智子的恢復狀況良好，正在院內持續休養，期盼能夠順利康復。上皇后美智子在2019年也曾接受乳癌手術，這是她近年來再度住院治療，外界對她健康狀況有著高度關注，也關心她術後的康復狀況，特別是在本月20號美智子就即將要過90歲大壽，外界普遍希望這名長期陪伴民眾的皇室象徵能夠健康，並和家人共度這個重要的里程碑。