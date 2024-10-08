我是廣告 請繼續往下閱讀

「海倫」颶風前腳剛過，「米爾頓」颶風(Hurricane Milton)又即將直襲美國佛州，米爾頓更在短短36小時內「迅速增強」(rapid intensification)為最高級別的5級颶風，美國氣象單位預計將侵襲佛州坦帕灣（Tampa Bay）。佛州已下令進入緊急狀態，多達百萬人撤離，導致高速公路大堵塞，大賣場也湧入採買避難物資的民眾。米爾頓颶風在36小時內迅速增強為五級颶風，根據美國「國家颶風中心」(National Hurricane Center)的定義，「迅速增強」是指24小時內風速持續增加至少時速35英里，米爾頓持續增加的風速達到時速90英里，遠遠超過標準。美國總統拜登宣布佛州進入緊急狀態，根據美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）預估，米爾頓可能將在周三登陸佛州，預計直襲人口多達三百萬的坦帕灣都會區。佛州當局下達撤離令，多達百萬人撤離，高速公路大排長龍，也導致許多加油站無油可加，光是佛州平內拉斯郡，就有50萬人撤離，許多沿海區域也趕緊宣布撤離令。根據美聯社報導，佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）發出警告，「這不是一般的颶風，是非常嚴重的颶風」，佛州官員也提醒這將是自2017年颶風艾瑪（Irma）以來最可能發生的最大規模疏散。美國氣象預報機構指出，坦帕灣地區可能出現8英尺至12英尺（2.4公尺至3.6公尺）的風暴潮。