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▲陳濟民局長頒發感謝狀予參展插畫家（由左至右）卓惟、張祐綾、呂巧智、文資局陳濟民局長、郭舒凡、華瑜萱、吳芊頤。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.8)

▲陳濟民局長觀賞現場作品由策展人洪祺森副教授導覽介紹作品。（圖／文資局提供）

▲「在家種一片森林」國際插畫展今起開展，來自各國藝術家作品風格別具，不少作品很療癒。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.8)

由文化部文化資產局舉辦的「在家種一片森林－國際插畫暨文資藝術療癒展」，今日起至11月17日在文化資產園區1916工坊展出。文資局長陳濟民表示，本次展覽除了主場館外，另在中醫大兒童醫院及霧峰桐林國小設置衛星展區，分享豐富的國際插畫藝術，實踐文化藝術近用的平等權利。文資局局長陳濟民表示，文資局舉辦國際插畫展已邁入第五年，今年匯集來自25個國家、42位國際插畫家，總共展出214幅作品。其中有許多入圍或榮獲「義大利波隆那國際兒童書展」、「V&A Illustration Awards」及「AOI World Illustration Awards」等國際插畫獎項。展覽中另外邀請13位台灣文資新秀藝術家，共同展出獨具特色的立體作品，共計19件，展現豐富多樣的藝術視覺風貌。中醫大副院長謝凱生表示，歐美國家近年流行藝術治療，文化藝術作品也可視為一種社會處方籤，透過文化藝術活動能夠讓患者在文化藝術陶冶下，刺激五感、身心放鬆進而達到療癒效果。感謝這項插畫展能延伸至兒童醫院展出，讓小病患也能獲得藝術治療，身心放鬆。霧峰區桐林國小校長陳榮錦指出，相較都會桐林國小較為偏遠，學生要獲得文化資源相對困難，雖然只有9件作品，學生卻能透過國際插畫作品，認識不同國家的文化特色，激發相像力及拓展視野，相信對人生會有一定程度的啟發，未來可能像現場在座藝術家們一樣，變成藝術的鑑賞者或創作者。台灣藝術家作品風格各具，江慧琳所展出的「你的樣子」系列作品，透過藝術創作，反映出我們隨著時光推移，逐步築起內在心靈家園的堡壘，無論世界如何變遷，家園始終是我們的歸屬與力量所在。藝術家吳芊頤則巧妙結合紙膠帶與塑膠板等複合材料，以拼貼幾何色塊的形式，將記憶與家庭的聯想創造成豐富的故事連結，展現獨特的視覺語言。10月2日至11月17日展覽期間之周末假期，另策劃有插畫市集及藝術工作坊等精彩活動，歡迎民眾踴躍參與，與家人朋友一同感受文化藝術的魅力！