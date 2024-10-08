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▲台北最大「旭集和食集錦 」就在天母大葉高島屋，佔地500坪、擁有344席座位。（圖／記者蕭涵云攝）

▲今年適逢大葉高島屋30週年，截至目前今年來客數已成長35%，接下來年度大檔週年慶將自10月9日至28日展開。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲在全館增設了近40台大型電子看板，顧客可透過簡單的觸控操作、查詢，並獲得專櫃品牌的獨家優惠。（圖／官方提供）

▲統一時代百貨2024超強週年慶第二波10.7-10.20最高回饋20%。（圖／官方提供）

天母商圈雖距離台北市中心有一段距離，不過天母地區消費力驚人，北台灣最賺錢「旭集」就在大葉高島屋百貨，僅輸給高雄義享旭集，排名全台第二賺錢的分店，去年9月開幕至今營收達4億元，大葉高島屋透露，今（2024）年截至目前來客數已漲35％，新開幕的星克巴首日更是創下40萬元營收，是其他商場的2倍，主要原因是店面大、可容納人數多，並且停車相較信義區更方便。大葉高島屋企劃本部副本部長林建成指出，疫情後出國潮幾乎沒有衝擊到大葉高島屋，主要是因為出國潮影響的是國際精品，而大葉高島屋最熱門的業種是名品、餐飲，其中珠寶、美妝、女鞋配件佔營收32%，家電寢具內睡衣30%，餐飲糕點31%、生活服務7%，因此今年業績不退反漲。且大葉高島屋也陸續引進大型餐飲品牌，讓天母人不用跨區，就可以享用美食，像是大葉高島屋「旭集」為北台灣營收第一名，僅輸給高雄義享旭集，也贏過信義區的分店，去年9月開幕至今營收破4億元，主因是「店面空間大、擁有344席座位，為台北最大分店，且大葉高島屋好停車，不僅天母人會到店用餐，也有其他區的顧客會特地到訪用餐」。今年適逢大葉高島屋30週年，截至目前今年來客數已成長35%，接下來年度大檔週年慶將自10月9日至28日展開，為期20天，預計可以創造8億元業績，2024全年目標56億元，預計年增長率達1.8%。大葉高島屋週年慶活動升級，擁有大葉高島屋聯名卡及APP雙重身份的消費者，首五日只要單筆消費達5000元，即可擁有總值2100元的購物券，以及參與多達13項促銷活動，回饋率最高達50%。單日累積消費滿1萬2000元，還可獲贈限量的大葉高島屋禮賓寶寶手提箱，滿1萬5000元送感謝有您禮賓寶寶30周年紀念款。更值得期待的是，2024年下半年期間消費累積滿10萬元的顧客，將有機會參加抽獎，贏取市價8萬元的1英兩黃金、新款iPhone等豐厚獎品。此外， 大葉高島屋董事長葉季展表示，2024年大葉高島屋正式邁向數位轉型，致力於打造AI智慧新零售商場，近期引入全新的零售媒體聯播網（Retail Media Network, RMN），在全館增設了近40台大型電子看板，顧客可透過簡單的觸控操作、查詢，並獲得專櫃品牌的獨家優惠。年底各百貨週年慶檔期開跑，統一時代百貨台北店於10月7日至20日推出第二波超強週年慶優惠搶客，主打不分業種，全館指定櫃滿3000送300，使用icash2.0/icash Pay支付滿6000加送400，同時若使用icash Pay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000再送200，等同累計消費滿6000最高送1200，合計回饋高達20%！此外，首四日搭配點數加碼贈活動，全館指定櫃滿1萬送500點OPENPOINT點數，將優惠回饋再放大。官方也觀察到於週年慶優惠檔期，民眾會計劃性購入化妝品、秋冬換季的服飾配件以及家電汰舊換新，特別推出多款優惠商品，像是家電限定商品下殺4折起，TIGER 虎牌IH電子鍋JPW-G10R特價9990元（4折），以及PHILIPS Saeco Xelsis頂級全自動義式咖啡機SM7581特價49900元（4折）等，提供消費者更好買、更超值的優惠，期望再衝高一波買氣。