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總統賴清德5日在國慶晚會致詞中，提出「祖國論」，引起外界一片討論，也遭批評惡化兩岸關係。台大政治系教授左正東表示，賴政府是少數政府，因此鼓勵賴傳遞正面訊息，認為賴國慶演說用《憲法》以及《兩岸條例》來處理兩岸關係是最基本的。左正東向港媒《中評社》指出，兩岸現在非常緊張，不只是國際上，台灣社會也非常關切，希望兩岸執政者可以拿出辦法緩和兩岸局勢，賴政府必須面對國際上和人民的期待，這對賴清德會構成一定壓力，必須做出一些修正與調整，來緩和兩岸情勢。左正東表示，如果希望兩岸關係好，那任何對兩岸正向的訊號，都應該予以鼓勵，如果賴清德真的想傳遞正面訊號，那麼回歸《憲法》以及《兩岸條例》來處理兩岸關係是最基本的。整體而言，還是期待雙十節當天，賴清德能夠為兩岸關係的和緩做出努力。左正東強調，賴政府目前是少數政府，所以賴溫和的姿態能維持多久，外界其實並不知道，當然也必須觀察，賴在傳遞正面訊號時，是不是有很堅定的意志、是否有把一些根本的問題給想清楚。