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▲曾敬驊（右）、彭千祐（左）雙入圍。（圖／愛奇藝國際站提供）

曾敬驊以《不良執念清除師》入圍第59屆金鐘獎最佳男主角獎，同劇還有新人彭千祐一舉入圍最佳新人獎以及最佳男配角獎，今（8）日兩人出席入圍茶敘心情相當不錯，曾敬驊表示親友就是他的幸運物，而在劇中飾演媽媽的楊謹華也隔空送祝福，希望兒子曾敬驊能順利抱回獎座。首次挑戰戲劇男主角的曾敬驊，一舉入圍了男主角，被問及是否有裝備好幸運物？他笑說：「我覺得有家人及身邊朋友的支持就是我最好的幸運物。」因工作無法出席的楊謹華也祝福劇組和兒子：「幸運物應該是兒子（指曾敬驊）！這次跟阿驊一起入圍，非常開心，因為在戲裡互動最多就是阿驊，我們母子拋接也很有默契，如果大家有喜歡寶生這個角色，也很大一部分是兒子給我的能量。」對於和兒子曾敬驊、彭千祐都入圍的感覺，楊謹華笑說：「除了開心還是開心！從跟他們工作和聊天，都能感受到年輕人的活力，即使常常滿無厘頭的，也是一種新鮮的刺激。我相信他們一定也從這部戲獲得很多，也祝福他們能再獲獎項跟肯定。」首次在劇中扛下重要角色的彭千祐笑說真的沒料到會一次入圍兩項，直呼超級幸運：「當時在逛街，櫃姐送我花恭喜我才知道入圍，發現經紀人打給我沒接到，回撥時他跟我說跟李仁哥一起入圍，我想說奇怪？李仁哥這麼資深怎麼會是新人獎？才知道也入圍了男配角，非常驚喜。」彭千祐也期待可以跟師姐Lulu一起上台領獎，提到最緊張的部分，他說：「現在我最希望自己在當頒獎人時不要太緊張和講錯名字，畢竟這是我第一次參加金鐘獎，同時又是入圍者，還要擔任頒獎人，但我會努力保持平常心，專注於當下，當然最期待自己穿上美麗服裝的這一刻。」導演林冠慧表示：「當時真的是選角花了很多時間，看了超過百人，最後被製片看見千祐的一個平面作品，我們決定找他的影片，直到見到本人，第一眼就覺得是他。」