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工會與企業簽訂團體協約對於勞資關係、勞資權益有穩定性。勞動部為鼓勵工會締結團協，2016年訂定《勞動部獎勵工會簽訂團體協約實施要點》，最高可核發25萬元獎勵金，迄今已核定531件工會申請案，當中以「利潤分享」條款，占218件最多。勞動部勞動關係司長王厚偉回顧，2016年勞動部採取獎勵方式鼓勵工會簽訂團協，從2016年實施到今年8月，總共核定531件的申請案，也核發8476萬元的獎勵金，挹注工會聘雇會務人員、法律專家，讓工會運作得更好。他表示，工會要與雇主簽訂團協困難度很高，往往不是１、２天就可以促成，近年勞動部發現台灣團協無論在數量或是內容都有所進步，因此勞動部針對不同類別提供不同獎勵。第1類是設有「利潤分享」條款，已累計有218件，其中例子包括「公司年度淨利提撥10%，作為員工績效獎金與年終獎金」、「依公司當年度的稅前盈餘提撥15%當『年度績效考核獎金』的總發放金額」等約定。王厚偉表示，勞動部對於利潤分享特別支持，呼籲企業應主動跟工會來協商，讓員工可以享受打拚出來成果。近期也有出現「持股信託」模式，讓員工可以享有薪水之外的一筆長期收入。第2類是「優於法令規定勞動條件基準事項」條款，如提升勞工勞動條件者，內容包括「產假增加第9週與第10週，薪資照給」等，累計核定145件。第3類則雖未有涉及分享利潤或優於法令規定，但仍有助於提升工會安全或會員福祉，如「甲方應提供乙方會員團體保險」，已累計核定85件。最後一類則是「輔導工會簽訂團體協約」者，已累計核定83件。綜觀分類，以第1類「利潤分享」團協數量最多，王厚偉解釋，容易不容易是另外一件事，但現在工會大概也理解調薪、獎金重要性，所以也是工會一大訴求，公司方也採取正面態度，所以有四成申請案是該類型。對於531申請案占工會比率，他則解釋，有些工會不見得想要透過團協來達到目標，也可能選擇一般性協定或是按照公司規章執行，再加上部分工會在3年團協到期後也進一步簽署，較難推算比率，但仍會鼓勵沒有談團協的公司跟工會協商。對於哪些條款較容易成為工會與企業談團協的「起手式」？他表示，勞動部一向鼓勵工會與企業先談《勞基法》沒有談的東西，如員工撫恤、天災出勤及工作權等， 因為許多企業都認為勞基法標準已是高標準，建議先增加雙方友善關係，再觸動到法律規定。針對有無指標性公司簽訂團協，王厚偉表示，近年有漢翔公司、桃園機場企業工會都有提出申請，另外像是國營事業、公股行庫及公部門企業工會等有「領頭羊效果」，所以團協簽訂態度都很好。他也提到，像是先前罷工的中華航空及長榮航空先前都有因勞資爭議發生罷工，但在經由簽團協後，後續就趨於穩定，「這就是團協的好處，大家先把會有起爭執的一些事項，我們先談好，大家一起來努力賺錢。」