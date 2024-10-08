我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德與前總統蔡英文昨（7）日前在總統官邸會面，除了討論12日的歐洲出訪行外，也一起和賴的兩隻愛犬斑斑及Murphy互動。但這場「賴蔡會」的影片花絮中，卻看到斑斑對賴的零食投餵，似乎不太領情。資深媒體人黃揚明表示，從該影片可以看出，賴清德連怎麼討好狗狗都不會，不但沒有增加軟調性，反而更尷尬，也凸顯賴的人設是打造出來的。黃揚明今（8）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，賴清德在大選時花很多功夫討論狗，、提及與流浪狗的故事，但上任至今才出現合狗狗互動的畫面。黃揚明指出，從該影片來看，賴清德連怎麼討好狗狗都不會，賴原先可能想藉由動物增加軟調性，但效果沒達成，反而更尷尬，凸顯賴的人設是打造出來的。黃揚明強調，消費寵物沒有問題，蔡英文向來很擅長做這種事，但賴清德可能還要再花點功夫，否則在外界看來，賴清德就是很生疏。