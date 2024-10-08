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▲12強賽天母球場有5韓籍啦啦隊應援，安芝儇、Mingo、李皓禎、南珉貞、趙娟週都在列。（圖／世界十二強棒球錦標賽臉書）

2024年第3屆世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）將在今年11月9日至11月24日舉辦，中華隊與韓國、日本、古巴、多明尼加和澳洲被分在B組，B組預賽幾乎都在台北大巨蛋及台北天母棒球場兩地進行，其中中華隊預賽都在台北大巨蛋，因此大巨蛋門票剛開賣隨即被秒殺。不過昨（7）日主辦方公布天母球場啦啦隊應援陣容，看到有5名韓籍啦啦隊女孩出場，包括安芝儇、Mingo、李皓禎、南珉貞、趙娟週，球迷紛紛喊「陣容太猛！請問大巨蛋的票要怎麼退？」世界棒球12強賽中華隊預賽5場都在大巨蛋舉行，吸引許多球迷購票，日前門票剛開賣，幾乎所有票券在數分鐘內就被搶購一空，其中最受歡迎的就是中華隊對上日本隊的賽事，10月3日開售的日本和中華隊賽事在5分鐘內就完售，10月4日開賣的中華隊和日本一戰「開放10分鐘內」也被搶購一空，中華隊和韓國隊的門票也迅速被搶光，非常受歡迎，眾多球迷都相當期待中華隊的表現。主辦方近日除了公布28人球員名單，還釋出12人啦啦隊名單，看到天母球場雖然沒有中華隊賽事，不過啦啦隊陣容非常堅強，日系啦啦隊有千紘、希美、KAHO、各務礼美奈與十元；台灣啦啦隊則有曉帆、菲菲、曲曲、琳妲、馬妹、心璇、小楓、草莓、安汝、笑笑及悍緹。更驚人的是，昨日又公開5位韓籍啦啦隊女神也會到場，包括台鋼雄鷹「最強外掛」安芝儇和Mingo、富邦悍將的李皓禎與南珉貞，以及統一獅韓籍女神趙娟週。不少粉絲看了紛紛表示，「心是中華隊的，但要看韓援表演」、「請問大巨蛋哪裡退票，天母哪裡買票？」、「哇，比中華隊陣容猛」、「大巨蛋的票想退掉了」、「哇哇，天母超吸睛」、「感覺要改買天母的場次了」、「天母好像比較香欸」、「全明星陣容，這組合太頂了吧」、「早知道就買天母的了，現在後悔還來得及嗎？」