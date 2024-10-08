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清泉崗基地今（8）日下午發生嚴重意外，一名空軍防空暨飛彈指揮部302營的士兵在打靶不慎下顎中彈送醫不治，對此國民黨立委徐巧芯質詢時表示，詢問國防部長顧立雄是否能說出T91步槍打靶到清槍的SOP為何，而顧立雄則稱「坦誠跟委員報告，沒辦法跟委員詳細報告」，徐巧芯回應，雖部長不是軍人出身，但這是國防部長最基本要了解的，也要求國防部全面檢討並改善打靶槍枝等流程的SOP。對於清泉崗基地發生打靶意外，一名士兵不幸中彈送醫不治，對此徐巧芯質詢時詢問T91步槍從打靶到清槍的SOP為何？顧立雄則坦言無法回答，「坦誠跟委員報告，沒辦法跟委員詳細報告」。徐巧芯說，顧立雄為新任部長，這些SOP應該要了解，雖不是軍人出身的部長，但這應該是部長最基本要了解的。此外有國軍弟兄反應打靶時很害怕，因過程清槍沒有按照程序，此外遇上卡彈處理好之後仍舊槍枝故障，這是許多國軍共同恐懼。徐巧芯也希望，本次的意外發生，國防部應該要全面改善檢討打靶槍枝的SOP。顧立雄回應，釐清後會做詳盡的報告。