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台北股市今（8）日終場下跌91.17點或0.4%，收在22611.39點，短期均線5日、10日線失而復得，日K拉出一根長黑K下影線，成交量為3714.72億元；其中三大法人合計賣超233.61億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由買轉賣」賣超253.22億元；投信「連4買」，今日買超40.77億元；自營商（自行買賣）「由買轉賣」賣超21.16億元，合計三大法人賣超233.61億元。美股四大指數昨日逢高拉回，其中道瓊指數下跌398點，創下9月6日以來單日最大跌幅。也因此拖累台北股市今日開盤下跌11.24點、來到22691.32點，盤中跌幅不斷擴大，最低一度來到22418.38點、下跌284.18點，不過午盤開始買單搶進台積電，台積電由黑翻紅，推動大盤跌點收斂，終場下跌91.17點或0.4%，收在22611.39點，短期均線5日、10日線失而復得，日K拉出一根長黑K下影線，成交量為3714.72億元。中小型股也同步走弱，櫃買指數終場下跌1.24點0.46%，來到269.78點，同樣短期均線5日、10日線失而復得，日K拉出一根長黑K下影線。權值股漲多跌少，台積電以1000元開出、下跌5元，盤中一度來到997元，不過午盤有買單敲進，大家搶進購買千元以下的台積電，再加上最後一盤爆出7060張買單，推動股價終場上漲5元或0.5%，收在1010元，日K連2紅，貢獻大盤指數就有38點；今日展開為期兩天科技日的鴻海，以197元開出，最後一盤爆出6730張賣單，終場下跌3.5元或1.77%，收在最低價194元，拖累大盤指數就有14點；同樣收在最低點的還有聯發科最後一盤爆出1106張賣單，終場下跌25元或2%，收在1225元，拖累大盤指數就有12點。今日個股成交量排行榜前五名；新光金、映泰、矽統、益航、中信金；個股成交值排行榜前五名；台積電、鴻海、上詮、辛耘、矽統。