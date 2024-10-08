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鴻海科技日今（8）日盛大登場，董事長劉揚偉指出，鴻海將成為首個量產出貨GB200伺服器的廠商，GB200已在墨西哥廠量產，產能巨大，而新產品B300仍待輝達公布。今年鴻海科技日以「Accelerating Imagination」為主軸，透過各類論壇對話與技術展品，呈現鴻海完整AI解決方案，以及智慧製造、智慧城市、智慧電動車等3大平台融入AI全面應用範例，藉此展現鴻海創新速度與科技領先地位。劉揚偉於演講時表示，鴻海將成為首個量產出貨GB200伺服器的廠商，高雄超級運算中心將以GB200 AI伺服器為基礎，輝達Blackwell平台將成為高雄超級運算中心的核心。鴻海能支援輝達GB200伺服器與相關基礎設施，包括先進液冷和散熱技術、關鍵零件、模組與板卡、伺服器與機櫃、高效能交換機，甚至是AI數據中心等。劉揚偉接受媒體聯訪時，針對GB200伺服器將出貨以及輝達明年新品B300等議題表示，鴻海垂直整合能力高，若以GB200來講，除GPU（繪圖處理器）、CPU（中央處理器），以及半導體之外，鴻海整合能理可提供的材料、構建約可達8成至9成間，水冷散熱（Liquid Cooling）中，有小中大、90度、彎曲等各式連接器，都由鴻海自己製造。在如此高的垂直整合能力之下，相信系統相關廠商一定會跟鴻海有非常密切的合作，並共同開發。劉揚偉提到，鴻海第4季動能強勁，AI晶片Blackwell需求如輝達執行長黃仁勳所言非常瘋狂，而GB200已在墨西哥廠量產，產能巨大，至於新產品B300仍待輝達公布。