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民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（8）日開記者會說，前台北市長柯文哲所興建林口社會住宅轉移給內政部住都中心，卻轉包給廠商經營酒店公寓發大財。對此，經濟部澄清絕非事實，說明林口新創園是經濟部規劃作為新創企業員工、加速器等新創發展單位做為辦公及實驗工作場域使用。經濟部說明，林口新創園依據《促進民間參與公共建設法》經過公開甄選程序及專家審查，A7棟於2020年由邑瀚公司促參經營，A6及B5棟於2022年由資聯公司促參經營；促參商均依照合約須繳交固定權利金及土地租金，權利金將隨促參商營收提升而增加。另外，民眾黨所稱經費2020至2023年經濟部賠了5091萬元，經濟部也指此期間包含政府自行營運及部分促參，屬於混淆說法。經濟部解釋，以2020年來看，林口新創園除A7棟為部分促參，其餘2棟為政府自行經營，該年營運支出為8368萬元，營運收入為2305萬元；2023年為例，A7完全促參，A6和B5兩棟有半年為完全促參，該年營運支出為6572萬元，營運收入為4048萬元。因此，今年才是林口新創園完整促參第1年，政府僅需負擔租金及管理費約7,200萬元，且有權利金及土地租金收入4,500萬元，相較促參前完全由政府自行營運，每年度需負擔約1.2億元，足見促參能有效降低政府成本負擔。而林口新創園是以打造國際創業聚落為目標，營運移轉契約規定A7棟應提供扶植新創產業使用空間佔總樓地板面積35%以上，另要求應提供給進駐業者生活支援服務的住宿空間，目前營運商均合乎規定。當A7棟促參時為毛坯屋，政府公告要求營運廠商期初投資必須達5,000萬元以上，邑瀚公司原始承諾投入7,800萬元，然而實際投入期初總投資金額卻高達1.2億元，遠高於政府要求營運商應投入的資金數，絕未有圖利廠商。最後，針對林口新創園A7 棟富碧公寓旅館，經濟部指除了少數國際新創來台短暫洽商外，原則上以月租提供國際新創與企業員工進駐，22坪空間月租金包含清潔服務為4.5萬元，折算平均每日1,500元，價錢對比於周邊旅館每晚3,000元價格，民眾黨所稱的高價酒店並非屬實。