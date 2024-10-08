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國民黨今（7）日召開記者會「林右昌五大弊案現形，不同意票扯下惡罷遮羞布」，認為前任市長林右昌「玻璃心」，把任內五大弊案怪給謝國樑。國民黨立委羅智強更是嘲諷道，罷樑團體「基隆的水溝發現長草」的罷免理由可笑，反問同一時間高雄的水溝長一排樹，是不是要轉場？國民黨發言人楊智伃表示，林右昌任內弊案有「浩蕩開工、延宕工程、追加經費、無法完工、怪給謝國樑」5大特質，但林只要逃避就沒有過錯？根本毫無擔當，且隨著林右昌弊案不斷被挖出來，罷樑團體卻仍用荒謬言論形塑罷樑正當性，只能說基隆市民真的遇人不淑。羅智強表示，罷樑團體在颱風天找了一個可笑的罷免理由，說基隆的水溝發現長草，他反問，「同一時間高雄的水溝長一排樹，這些要罷免謝國樑的民進黨人怎麼就安靜了？」，並問這些罷樑團體要不要轉場，到高雄去罷免陳其邁？國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，基隆市政府積極應對颱風，民進黨卻在旁邊幸災樂禍，拼命發動惡意罷免，背後目的就是為了掩蓋過去在基隆市的爛政，呼籲基隆市民13日一起投下不同意罷免票，支持認真做事的市長，讓政治惡鬥停在基隆。