日本人氣動漫《Chiikawa》（吉伊卡哇／ちいかわ）真的紅遍全球，不只周邊商品狂出，各地辦展無數，就連近期正在激戰的 LOL《英雄聯盟》世界賽場上，都看見吉伊卡哇們的身影，歐洲冠軍隊伍 G2 分析師羅德里戈（Rodrigo Oliveira）就是位吉伊卡哇的狂粉，比賽選角時，總是會帶著吉伊卡哇站在選手身後，意外掀起討論，甚至有實況主特地統計「吉伊、小八、烏薩奇」的勝率。
《英雄聯盟》S14 世界賽目前剛結束瑞士制一半的賽程，歐洲 LEC 冠軍隊伍 G2 被視為奪冠熱門，下場比賽將面對 Faker 率領的 T1 戰隊，不過在瑞士制前3場，比賽直播卻不斷將鏡頭轉向 G2 分析師羅德里戈，因為他分別帶著小巴和吉伊筆記簿上陣，且西裝外套胸口口袋，也塞進吉伊卡哇的玩偶，非常搶鏡頭。
事實上，羅德里戈並非《英雄聯盟》S14 世界賽才開始帶著吉伊卡哇，從去年5月的 MSI 季中邀請賽開始，吉伊卡哇就已經成為 G2 的戰友；27歲的分析師羅德里戈來自葡萄牙，日前受訪曾提到自己深愛日本動漫，除了吉伊卡哇之外，他也常社群分享《七龍珠》、《藍色監獄》、《阿基拉》等作品的相關資訊。
而前《英雄聯盟》職業隊分析師、YouTuber 魚丸更是發揮自己數據收集的能力，統計羅德里戈共帶著吉伊卡哇打了19場比賽，統計出「小八」登場14次最多，「但關鍵比賽會輸」，在 LEC 賽區改用「烏薩奇」後，3場都拿下勝利，本次世界賽則是帶了2場小八都1勝1敗，帶吉伊1勝0敗，下場對決 T1 會帶誰出征，也成為粉絲們熱議話題。
G2 分析師 Rodrigo 帶吉伊卡哇上場勝率一覽
🟡吉伊：1勝1敗，勝率 50%
🟡小八：9勝5敗，勝率 64%
🟡烏薩奇：3勝0敗，勝率 100%
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事實上，羅德里戈並非《英雄聯盟》S14 世界賽才開始帶著吉伊卡哇，從去年5月的 MSI 季中邀請賽開始，吉伊卡哇就已經成為 G2 的戰友；27歲的分析師羅德里戈來自葡萄牙，日前受訪曾提到自己深愛日本動漫，除了吉伊卡哇之外，他也常社群分享《七龍珠》、《藍色監獄》、《阿基拉》等作品的相關資訊。
而前《英雄聯盟》職業隊分析師、YouTuber 魚丸更是發揮自己數據收集的能力，統計羅德里戈共帶著吉伊卡哇打了19場比賽，統計出「小八」登場14次最多，「但關鍵比賽會輸」，在 LEC 賽區改用「烏薩奇」後，3場都拿下勝利，本次世界賽則是帶了2場小八都1勝1敗，帶吉伊1勝0敗，下場對決 T1 會帶誰出征，也成為粉絲們熱議話題。
G2 分析師 Rodrigo 帶吉伊卡哇上場勝率一覽
🟡吉伊：1勝1敗，勝率 50%
🟡小八：9勝5敗，勝率 64%
🟡烏薩奇：3勝0敗，勝率 100%