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▲G2 分析師羅德里戈（Rodrigo Oliveira）是吉伊卡哇的狂粉，近期出賽都要帶上他們出場。（圖／LOL Esports Flickr）

▲YouTuber 魚丸統計，G2分析師帶吉伊卡哇上陣時，大多選擇小八，烏薩奇則是勝率最高。（圖／魚丸提供）

日本人氣動漫《Chiikawa》（吉伊卡哇／ちいかわ）真的紅遍全球，不只周邊商品狂出，各地辦展無數，就連近期正在激戰的 LOL《英雄聯盟》世界賽場上，都看見吉伊卡哇們的身影，，意外掀起討論，甚至有實況主特地統計「吉伊、小八、烏薩奇」的勝率。《英雄聯盟》S14 世界賽目前剛結束瑞士制一半的賽程，歐洲 LEC 冠軍隊伍 G2 被視為奪冠熱門，下場比賽將面對 Faker 率領的 T1 戰隊，不過在瑞士制前3場，比賽直播卻不斷將鏡頭轉向 G2 分析師羅德里戈，事實上，羅德里戈並非《英雄聯盟》S14 世界賽才開始帶著吉伊卡哇，；27歲的分析師羅德里戈來自葡萄牙，日前受訪曾提到自己深愛日本動漫，除了吉伊卡哇之外，他也常社群分享《七龍珠》、《藍色監獄》、《阿基拉》等作品的相關資訊。而前《英雄聯盟》職業隊分析師、YouTuber 魚丸更是發揮自己數據收集的能力，統計羅德里戈共帶著吉伊卡哇打了19場比賽，，本次世界賽則是帶了2場小八都1勝1敗，帶吉伊1勝0敗，下場對決 T1 會帶誰出征，也成為粉絲們熱議話題。：1勝1敗，勝率 50%：9勝5敗，勝率 64%：3勝0敗，勝率 100%