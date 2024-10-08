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空軍防空暨飛彈指揮部302營今（8）日下午在台中市清泉崗基地內靶場實彈射擊，1名士兵不明原因中彈，子彈貫穿臉部，送醫急救後2時30分不治。對此，國防部表示遺憾，並會配合檢調單位、檢警的調查去釐清事發原因。國防部發言人孫立方今日受訪表示，空軍今天下午在執行射擊訓練時，一位上兵的弟兄在射擊的過程當中，子彈擊發以後造成了人員的傷損的狀況，在事件發生以後空軍在現場立即把這位弟兄轉送到醫院進行緊急搶救，但是初步了解還是不幸身亡。那麼有關於事件的詳細肇因，國軍會配合檢調單位、檢警的調查去做深度的釐清。孫立方強調，國軍對於所有不管是訓練或者是戰備工作，都以安全作為最高要求的原則，這件事情他的肇因到底是什麼樣的原因？空軍會詳細調查再向收回來做一個說明。空軍司令部回應表示，所屬單位今日下午於台中清泉崗基地內步槍靶場實施輕兵器射擊訓練期間，肇生許姓上兵中彈意外，即由醫務人員後送臺中童綜合醫院，經醫師判定傷重不治。空軍司令部強調，事件發生後已立即聯繫家屬，並派遣高階幹部前往處理，同時成立專案小組，後續將配合檢調單位實施調查以釐清肇因；空軍將持恆落實各項訓練風險管控作為，以維訓練安全與成效。