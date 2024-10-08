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▲股市專家「權證小哥」當沖00887操作得宜，一次賺進243萬元。（圖／擷取自Pixabay）

日前受到中國刺激經濟題材加持，ETF永豐中國科技50（00887）昨（7）日出現驚人的116%漲幅，直接創下海外ETF單日飆漲新紀錄。但今（8）日發行公司永豐投信實施初級市場申購控管，讓00887開盤即重挫跳水，收盤時跌幅達48.49%。沒想到股市專家「權證小哥」卻在這兩天極大波動之中，憑藉當沖大賺243萬元，交易明細曝光也引發大批網友讚嘆：「股海戰神現身了！」今（8）日下午「權證小哥」在個人粉專上貼出自己操作00887的交易明細，笑稱自己「當沖成就解鎖」，從圖片上顯示小哥的買進金額總計是1834萬，賣出金額則是2078萬，在短短一天之內就賺進243萬，報酬率高達13.25%。畫面曝光後，立刻引爆大批股迷驚呼「股海戰神」、「厲害，能逃得走真功夫」、「這麼難的成就都解鎖了」、「高手就是高手，心臟真的大」。事實上，受惠於中國大陸十一長假結束的開盤行情，永豐中國科技50（00887）狂飆股價翻倍漲，溢價達222.24%，而永豐投信因而提出風險示警，並實施初級市場申購控管，讓00887股價一口氣重跌48.49%，以20元作收，大跌18.83元。