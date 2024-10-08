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中國A股在週二（8）迎來「十一連假」後的首個交易日，延續節前的強勁走勢，三大股指全線高開，其中滬深兩市開盤後不到10分鐘成交額便突破5000億元，僅20分鐘內，滬深兩市成交額就創下A股歷史最快破兆元的紀錄，中國財經媒體更報導稱在下午2點多滬深兩市成交額突破人民幣3兆元，創下歷史紀錄新高。據中媒《財聯社》報導，今日開市交易後，滬深兩市都以高盤開出，且在開盤後短短20分鐘內成交金額就突破了1兆元（人民幣，下同），與上個交易日開盤相比，放量超過2400億元，刷新了9月30日創下的歷史最快兆元成交紀錄。截至午間，滬市成交額達到1.09兆元，深市成交額1.39兆元，兩市合計成交額高達2.48兆元，創下連續第二個交易日突破2兆元，表現十分強勢；而在下午14時許，滬深兩市成交額突破3兆元，再度刷新了9月30日創下的2.59兆元歷史紀錄。上證指數收盤時上漲153點，指數來到3489點，漲幅4.59%。深圳成指收盤時上漲965點，指數來到11495點，漲幅高達9.17%。這波強勁的反彈行情無疑提振了市場信心，各大機構也對A股後市保持樂觀看法，預期後續市場仍將在利好政策與資金推動下繼續走高。