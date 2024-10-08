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▲陳子鴻（左）和許常德（右）今日出席「重現與飛越 林秋離音樂故事展」開幕記者會，分享對江蕙國慶晚會開唱的看法。（圖／創客音樂工作室提供）

台語天后「二姐」江蕙上周六在國慶晚會復出開唱，一連演唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉3首歌曲，獲得外界許多掌聲。對此，前經紀人陳子鴻也說，當晚有傳訊息稱讚對方，江蕙還笑說「我彩排唱得更好」，不過他也透露，其實也有點擔心，因為江蕙很久沒上台了，不確定對方是否能承受。另外知名音樂人許常德因為評論江蕙表演時的背景很可怕遭網友撻伐，他再次強調自己並非針對江蕙，更說以江蕙這種等級的歌手，不需要靠噱頭來賣演唱會。陳子鴻和許常德今（8）日出席「重現與飛越 林秋離音樂故事展」開幕記者會，被問到是否有關注江蕙在國慶晚會上的表演？陳子鴻表示，他在江蕙開唱前有兩個想法，一方面很期待對方的演出，不過他看完演出後，覺得江蕙表現得很好，也傳訊息稱讚對方，江蕙則打趣道，「我昨天彩排更好。」至於江蕙明年有望到高雄開個人演唱會，陳子鴻則說，江蕙後續的演出都是寬宏藝術負責，他已經沒有參與了，但如果江蕙明年要開唱，他希望對方把心情放輕鬆。他也說之前江蕙生病時，主要還是靠江蕙家人陪伴，不過他還是會關心對方。另外，許常德因為評論江蕙在國慶晚會上的舞台背景很可怕，被部分網友曲解，他昨晚在臉書反擊，認為自己是被斷章取義，因此非常不爽。今日受訪他也還原狀況，表示當時是一個直播現場，當時有網友突然冒出問句，問他看完之後是什麼感覺，於是他就大致說一下，但就是針對舞台背景，並非針對江蕙。許常德也提到，江蕙的封麥和復出都需要很多的愛和勇氣，尤其以江蕙這種等級的歌手，不需要靠噱頭賣演唱會。他還強調，不管發生什麼事，善意很重要，如果沒有善意，解釋也沒有用。