我是廣告 請繼續往下閱讀

財政部今（8）日公布最新海關進出口貿易初步統計，9月出口406億美元，創下歷年同期新高，月減7%、年增4.5%，已連續11個月正成長。第3季出口1241億美元、年增8.1%。累計1到9月出口3491億美元、年增10.2%。財政部表示，全球製造業雖然復甦步調與力道不一，但人工智慧等新興科技商機熱度延續，再加上消費性電子新品備貨暢旺，9月出口仍維持正常成長。財政部公布最新海關進出口貿易初步統計，9月出口406億美元，月減7%、年增4.5%，創下歷年同期新高，且為連續11個月正成長。9月進口為3345億美元，月增4.1%、年增17.3%，也是創下歷年同期新高。以第3季及累計前9月來看，財政部表示，第3季出口為1241億美元、年增8.1%，累計1到9月出口3491億美元，年增10.2%。第3季進口1007億美元、年增15%，累計1到9月進口2895億美元、年增10.1%。出、進口相抵，9月出超71.2億美元、年減31.8億美元，累計1到9月出超596億美元、年增55億美元。財政部表示，全球製造業復甦步調及力道不一，但人工智慧等新興科技商機熱度延續，加上消費性電子新品備貨暢旺，9月出口年增4.5%，為連續11個月正成長。隨著外銷引申需求，加上半導體設備購置回升，9月進口年增17.3%，出、進口值均創下歷年同月新高。財政部指出，受惠AI、高效能運算等應用持續熱絡，加上智慧手機新機備貨帶動，9月資通與視聽產品、電子零組件出口分別年增24.8%、4.9%；礦產品出口因價量同步下挫，年減 23.7%；化學品、塑橡膠及其製品受到國際間石化產能過剩所累，各年減17.7%、10.3%。累計1至9月，資通與視聽產品出口年增80%，其餘貨類多呈減勢。針對全球5大市場，財政部表示，9月對美國出口年增27%，連續14個月正成長。對中國與香港、日本等，分別增加1.7%、0.4%，對歐洲、東協則分別轉為年減19.3%、2.4%。累計1到9月對美國、東協出口規模均創歷年同期新高，分別年增59.7%、14.3%，對其餘3大市場出口下滑。值得注意的是，對美國出口占比升至24.1%、創25年同期最高，對中港降至31.2%、為23年同期最低。展望未來，財政部表示，國際地緣政治局勢、美中科技紛爭等不確定因素仍牽制全球經貿發展，隨著主要國家進入降息循環，有助於激勵終端需求。AI及高效能運算等應用持續擴展，國內半導體業者兼具產能與製程優勢，得以適時掌握此波商機。中國與歐美年底採購旺季來臨，也可望挹注我國第4季出口成長動能。