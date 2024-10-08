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▲楊繡惠先前開直播向徐乃麟道歉，承認自己處理方式不當。（圖／楊繡惠臉書）

▲徐乃麟在記者會上喊話楊繡惠來上《天才衝衝衝》。（圖／記者李政龍拍攝）

59歲資深女星楊繡惠日前突怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上該節目，雙方一度關係尷尬，風波延燒多日，楊繡惠先前開直播向徐乃麟道歉，承認自己處理方式不當，徐乃麟今（8）日出席記者會也主動向楊繡惠喊話，要對方來上《天才衝衝衝》，對此，楊繡惠也回應了，表示自己一定會去。徐乃麟在記者會上解釋，當天並沒有對楊繡惠飆罵，得知楊繡惠的情緒非常錯愕，「我們會一起打麻將、一起吃飯，都有LINE可以直接講，我都會直接道歉，我都跟唐從聖道歉100次了，跟妳道歉有什麼關係。」他強調自己的情緒來得快也去得快，「我說大家有心結了，但沒有說要封殺楊繡惠，我沒有這個能力封殺任何人，妳要吃我豆腐儘量吃，我這個老豆腐還有人吃，我希望繡惠不要放在心上。」徐乃麟也喊話楊繡惠：「希望我跟楊繡惠的事情今天有個happy ending，繡惠歡迎妳再來《衝衝衝》，《衝衝衝》是我最愛的節目，這件事情就到這邊結束，妳也不用再多說什麼，說很愛乃哥我就很開心。」希望楊繡惠不要因此討厭他。對此，楊繡惠回應，「謝謝乃哥大肚，他邀請我去《天才衝衝衝》，我一定會去的。我現在知道乃哥的個性了。」楊繡惠表示，因為平常都是在節目上互動比較多，因此誤會徐乃麟的意思，「城城哥也有跟我說很多他的個性。」她強調自己不會討厭徐乃麟，「事情發生我每晚都還在看麻將節目，我現在已經重建我的心靈 ，知道大哥是開玩笑的，一切相安無事，我還是會很尊敬乃哥的，謝謝乃哥。」不僅如此，她也稱徐乃麟是可敬的對手，「他要找我鬥嘴，我還是會跟他鬥嘴，謝謝乃哥的原諒。」