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為鼓勵旅客重遊花東，並延續暑假熱度、促進淡季旅遊，交通部觀光署啟動臺東2.0方案，比照花蓮，自由行不分平假日、每月皆能享有1次住宿每房折抵1000元優惠，並訂於10月15日啟動、延長臺東補助時間至11月30日，團體旅遊則由旅行業辦理2天1夜以上，組團人數12人以上旅行團，不限平假日，住宿臺東每團即可獲得新臺幣2萬元獎助，每家旅行業最高可申請20團。自113年10月15日起至11月30日止，比照花蓮，國人前往臺東旅遊，不分平假日、每月皆能享有一次優惠，歡迎國人多加利用，重遊花東、一來再來！為降低0403花蓮地震對旅宿業的影響，觀光署自6月1日起，分階段推出振興花東旅宿的自由行住宿補助措施，並持續做滾動式的修正及調整，先後於9月1日啟動花蓮2.0方案，10月15日啟動臺東2.0方案，同時也將延長臺東補助時間至11月30日（至經費用罄為止，並配合公告截止申請日期）。另觀光署為加速辦理核銷作業，已請花蓮縣政府及臺東縣政府督促委外廠商加速核銷撥款，並視情辦理核銷說明會，輔導旅宿業者如實如質提送核銷資料，以加速縣府撥款作業，俾利旅宿業者早日收到核撥補助款項。為鼓勵國內團體旅遊旅客繼續深入探索臺東好山好水，觀光署特別推出振興觀光加碼臺東方案，自10月1日起至12月20日止（獎助經費用罄時，觀光署得提前公告停止申請獎助）。旅行業辦理2天1夜以上，組團人數12人以上旅行團，不限平假日，住宿臺東每團即可獲得新臺幣2萬元獎助，每家旅行業最高可申請20團。