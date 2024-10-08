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▲溪海休閒農業區位於桃園機場入境航道的下方，每日可見上百架飛機降落桃園機場。（圖／翻攝溪海休閒農業區臉書）

▲占地1000坪的「中華民國國旗」彩繪農地圖樣超美。（圖／翻攝溪海休閒農業區臉書）

▲2024桃園溪海田園派對詳細交通資訊。（圖／翻攝溪海休閒農業區臉書）

一年一度的國慶日即將在10月10日到來，雖然今年沒有連假可放，但在10月10日週四當天仍是假日，許多人仍打算安排簡單行程出遊。對此，就有一個「國慶日最強景點」已經悄悄登場，占地1000坪「超巨大的國旗」直接在桃園現身，讓外國旅客飛來台灣都能看見。為了歡慶中華民國國慶日，桃園市大園區溪海休閒農業區，請在地農友特別預先於8月份進行圖騰放樣、插秧種植，成功讓占地1000坪的「中華民國國旗」以及我愛桃園、蘿蔔寶寶、飛機先生等可愛圖樣在10月份完美呈現。溪海休閒農業區位於桃園機場入境航道的下方，每日可見上百架飛機降落桃園機場，讓地面上的民眾在花田裡賞飛機，而搭載飛機上的外國旅客或返鄉民眾，更有機會在高空中一睹超巨型國旗的風采。這次桃園舉辦的全國最大的彩繪稻田「田園派對」，由於先前受到颱風山陀兒影響，，並特別舉辦「國慶派對」，溪海現場為了這次的巨型農地圖騰，還特別另外搭建兩座觀景台，以應對大量的遊客到訪，知名的「身聲劇場」也會在現場演出，相關活動也將一直延續到10月20日為止。桃園市大園區溪海休閒農業區337桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口每日9:00-17:0010/10-10/20活動期間，假日08:00-18:00進行交通管制，未出示通行證者，汽機車不得進入。1.文智路停車場（請搜尋gps 25.002996, 121.206654）2.嘟嘟房高鐵桃園3站 立體停車場假日接駁車（紅線）桃園高鐵-秋季展區會場行駛時間：假日8:30-17:30假日接駁車（藍線）桃園高鐵-山東市民活動中心行駛時間：假日8:45-17:15桃園客運5077中壢→捷運大園站(經柴梳崙)，草仔坡下車