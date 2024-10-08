一年一度的國慶日即將在10月10日到來，雖然今年沒有連假可放，但在10月10日週四當天仍是假日，許多人仍打算安排簡單行程出遊。對此，就有一個「國慶日最強景點」已經悄悄登場，占地1000坪「超巨大的國旗」直接在桃園現身，讓外國旅客飛來台灣都能看見。
千坪國旗現身桃園！國人返鄉直接眺望
為了歡慶中華民國國慶日，桃園市大園區溪海休閒農業區，請在地農友特別預先於8月份進行圖騰放樣、插秧種植，成功讓占地1000坪的「中華民國國旗」以及我愛桃園、蘿蔔寶寶、飛機先生等可愛圖樣在10月份完美呈現。
溪海休閒農業區位於桃園機場入境航道的下方，每日可見上百架飛機降落桃園機場，讓地面上的民眾在花田裡賞飛機，而搭載飛機上的外國旅客或返鄉民眾，更有機會在高空中一睹超巨型國旗的風采。
這次桃園舉辦的全國最大的彩繪稻田「田園派對」，由於先前受到颱風山陀兒影響，活動延期至10月10日國慶日當天正式開幕，並特別舉辦「國慶派對」，溪海現場為了這次的巨型農地圖騰，還特別另外搭建兩座觀景台，以應對大量的遊客到訪，知名的「身聲劇場」也會在現場演出，相關活動也將一直延續到10月20日為止。
📍2024桃園溪海田園派對詳細活動資訊
地點：桃園市大園區溪海休閒農業區
詳細地址： 337桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口
活動時間：每日9:00-17:00
交通管制時段：10/10-10/20活動期間，假日08:00-18:00進行交通管制，未出示通行證者，汽機車不得進入。
鄰近停車場資訊
1.文智路停車場（免費）（請搜尋gps 25.002996, 121.206654）
2.嘟嘟房高鐵桃園3站 立體停車場 （收費）
接駁車資訊
假日接駁車（紅線）桃園高鐵-秋季展區會場
行駛時間：假日8:30-17:30
假日接駁車（藍線）桃園高鐵-山東市民活動中心
行駛時間：假日8:45-17:15
公車資訊
桃園客運5077
中壢→捷運大園站(經柴梳崙)，草仔坡下車
我是廣告 請繼續往下閱讀
為了歡慶中華民國國慶日，桃園市大園區溪海休閒農業區，請在地農友特別預先於8月份進行圖騰放樣、插秧種植，成功讓占地1000坪的「中華民國國旗」以及我愛桃園、蘿蔔寶寶、飛機先生等可愛圖樣在10月份完美呈現。
溪海休閒農業區位於桃園機場入境航道的下方，每日可見上百架飛機降落桃園機場，讓地面上的民眾在花田裡賞飛機，而搭載飛機上的外國旅客或返鄉民眾，更有機會在高空中一睹超巨型國旗的風采。
這次桃園舉辦的全國最大的彩繪稻田「田園派對」，由於先前受到颱風山陀兒影響，活動延期至10月10日國慶日當天正式開幕，並特別舉辦「國慶派對」，溪海現場為了這次的巨型農地圖騰，還特別另外搭建兩座觀景台，以應對大量的遊客到訪，知名的「身聲劇場」也會在現場演出，相關活動也將一直延續到10月20日為止。
📍2024桃園溪海田園派對詳細活動資訊
地點：桃園市大園區溪海休閒農業區
詳細地址： 337桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口
活動時間：每日9:00-17:00
交通管制時段：10/10-10/20活動期間，假日08:00-18:00進行交通管制，未出示通行證者，汽機車不得進入。
鄰近停車場資訊
1.文智路停車場（免費）（請搜尋gps 25.002996, 121.206654）
2.嘟嘟房高鐵桃園3站 立體停車場 （收費）
接駁車資訊
假日接駁車（紅線）桃園高鐵-秋季展區會場
行駛時間：假日8:30-17:30
假日接駁車（藍線）桃園高鐵-山東市民活動中心
行駛時間：假日8:45-17:15
公車資訊
桃園客運5077
中壢→捷運大園站(經柴梳崙)，草仔坡下車