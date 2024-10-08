隨著2024-25 NBA賽季開打，在籃球迷翹首以盼的時刻，全台唯一NBA Store實體旗艦店《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》於本月正式開幕！今（8）日開幕活動當天，隆重邀請到傳奇球星Kevin Garnett親臨開幕現場，不僅實際走訪體驗全新店內空間，並與粉絲們近距離分享他的籃球故事與獨特見解，為《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》重新揭幕創造完美驚喜。
Kevin Garnett生涯被譽為是史上最佳大前鋒之一，且生涯初期為灰狼效力12個賽季，因而獲得「狼王」美名。近20年的NBA生涯中，Kevin Garnett入選過15次全明星，9次進入最佳陣容，12次進入最佳防守陣容，拿過4次籃板王，2008年獲得DPOY，同年隨波士頓塞爾提克奪冠。此外，他也是2004年度MVP、2020年入主NBA名人堂、並獲選為75大球星。
NBA Store攜手美國百年歷史運動品牌Mitchell & Ness同步推出三款Kevin Garnett復古短袖上衣系列，採用球星剪影印刷呈現，致敬傳奇狼王、還原球場英姿，灰狼隊款於右袖處展現Kevin Garnett於2020年入主NBA名人堂之標誌；賽爾提克隊款則特別融合球星簽名字樣印刷設計；奧運美國隊款於衣擺左下角燙印專屬美國隊織標，別具紀念意義。
狼王快閃台灣 活動提前開始
今天原定活動提前開始，台北天空不作美，但澆不熄粉絲熱情，許多人早早到場迎接Garnett，他也簡短的接受訪問，其中談到自己對於狼王這個綽號的想法，以及對於球員生涯結束後的規劃。
這一場活動大約前後2、30分鐘內就結束了，目前仍有許多球迷在外等候，希望在Garnett離場時能夠一睹偶像風采。
我是廣告 請繼續往下閱讀
NBA Store攜手美國百年歷史運動品牌Mitchell & Ness同步推出三款Kevin Garnett復古短袖上衣系列，採用球星剪影印刷呈現，致敬傳奇狼王、還原球場英姿，灰狼隊款於右袖處展現Kevin Garnett於2020年入主NBA名人堂之標誌；賽爾提克隊款則特別融合球星簽名字樣印刷設計；奧運美國隊款於衣擺左下角燙印專屬美國隊織標，別具紀念意義。
狼王快閃台灣 活動提前開始
今天原定活動提前開始，台北天空不作美，但澆不熄粉絲熱情，許多人早早到場迎接Garnett，他也簡短的接受訪問，其中談到自己對於狼王這個綽號的想法，以及對於球員生涯結束後的規劃。
這一場活動大約前後2、30分鐘內就結束了，目前仍有許多球迷在外等候，希望在Garnett離場時能夠一睹偶像風采。