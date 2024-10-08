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▲NBA Store攜手美國百年歷史運動品牌Mitchell & Ness同步推出三款Kevin Garnett復古短袖上衣系列，採用球星剪影印刷呈現，致敬傳奇狼王、還原球場英姿。（圖／官方提供）

▲全台唯一NBA Store實體旗艦店《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》於本月正式開幕，並邀請傳奇球星「狼王」Kevin Garnett親臨開幕現場。（圖／官方提供）

隨著2024-25 NBA賽季開打，在籃球迷翹首以盼的時刻，全台唯一NBA Store實體旗艦店《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》於本月正式開幕！近20年的NBA生涯中，Kevin Garnett入選過15次全明星，9次進入最佳陣容，12次進入最佳防守陣容，拿過4次籃板王，2008年獲得DPOY，同年隨波士頓塞爾提克奪冠。此外，他也是2004年度MVP、2020年入主NBA名人堂、並獲選為75大球星。，灰狼隊款於右袖處展現Kevin Garnett於2020年入主NBA名人堂之標誌；賽爾提克隊款則特別融合球星簽名字樣印刷設計；奧運美國隊款於衣擺左下角燙印專屬美國隊織標，別具紀念意義。今天原定活動提前開始，台北天空不作美，但澆不熄粉絲熱情，許多人早早到場迎接Garnett，他也簡短的接受訪問，其中談到自己對於狼王這個綽號的想法，以及對於球員生涯結束後的規劃。這一場活動大約前後2、30分鐘內就結束了，目前仍有許多球迷在外等候，希望在Garnett離場時能夠一睹偶像風采。