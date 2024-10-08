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台股ETF受益人數再度創下歷史新高，步步朝向千萬大關，其中，群益台灣精選高息（00919）已蟬聯5週人氣冠軍，復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）也很夯，周增人數皆超過6000人。台股ETF受益人數上周再度創下新高，繼續向千萬大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加3萬9683人，來到984萬4049人，一掃上周衰退陰霾，再度創下歷史新高。進一步觀察近一周受益人數單檔表現，有37檔受益人數增加，其中，以群益台灣精選高息ETF（00919）增加7890人居冠，人數來到98.8萬人，有機會挑戰百萬大關，也讓00919蟬聯台股ETF受益人5周人氣王。專家表示，台灣投資人對於存股的需求熱度不減，台股高股息ETF越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。台股高息ETF若再搭配本身的「收益平準金」機制，股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。專家分析，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。近期中國開始降準兩碼加上下調房貸利率導致中國股市大漲，台股預期在美國選舉前將為區間整理，目前緩步墊高已過季線，而均線大多呈現多頭格局，MACD持續翻紅擴大。台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率34%，具一定底氣。台股在基本面與資金面皆有利股市之下，股市也因此有望維持震盪向上的格局，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。